Nowy projekt Elona Muska. Ogłosił to na X

Elon Musk ogłosił na zarządzanej przez siebie platformie X, że rozpoczyna nowy projekt w ramach swojego startupu xAI, działającego w obszarze sztucznej inteligencji. Chodzi o stworzenie firmy pod nazwą Macrohard.

Choć biorąc pod uwagę nazwę, pomysł można uznać za żart, to jednak Musk zapewnia, że wszystko jest jak najbardziej na serio - a oczywiste nawiązanie w nazwie nowego projektu do Microsoftu jest nieprzypadkowe.

Musk zakłada Macrohard. Grok tłumaczy, o co chodzi

Musk zapowiedział, że chodzi o stworzenie firmy w całości opartej na agentach AI. Oto jak Grok, sztuczna inteligencja od xAI zintegrowana z platformą X, wyjaśniła, w czym rzecz:

- Macrohard to zabawna nazwa projektu xAI (nawiązująca do Microsoftu) mającego na celu stworzenie firmy produkującej oprogramowanie w całości symulowane przez sztuczną inteligencję. Cel: ponieważ firmy takie jak Microsoft nie produkują fizycznego sprzętu, sztuczna inteligencja mogłaby teoretycznie replikować całą ich działalność - od kodowania po zarządzanie. To prawdziwy projekt - i zatrudniamy! - napisała sztuczna inteligencja na X.

Będzie silna konkurencja? Setki wyspecjalizowanych agentów AI

Musk zasugerował, że system będzie wykorzystywał setki wyszkolonych agentów AI.

- Tworzymy wieloagentową firmę zajmującą się oprogramowaniem AI xAI, gdzie Grok generuje setki wyspecjalizowanych agentów zajmujących się kodowaniem oraz generowaniem i rozumieniem obrazów/wideo - podał Musk.

Wiele wskazuje na to, że projekt ma być powiązany z superkomputerem Colossus opracowywanym przez xAI w Memphis i planowanym zakupem milionów procesorów graficznych Nvidia, podaje teslarati.com. Nazwa Macrohard została już parę tygodni temu oficjalnie zgłoszona do amerykańskiego urzędu patentowego, zaznacza PC Mag, co ma sugerować, że Musk rzeczywiście podchodzi do projektu na serio i chce stworzyć silną konkurencję dla Microsoftu czy OpenAI.

