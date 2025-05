Największy superkomputer świata. Colossus ma zatrząść branżą AI

Elon Musk buduje największy superkomputer świata. Jest nim Colossus tworzony przez xAI, czyli startup zajmujący się sztuczną inteligencją powołany do życia przez założyciela Tesli i SpaceX w 2023 r. Ogromny komputer budowany jest w Memphis m.in. w ramach funduszu w wysokości 6 mld dolarów, który firma pozyskała w grudniu 2024 r. Trzeba przyznać, że maszyna powstaje w ekstremalnie szybkim tempie.

Największy superkomputer świata Colossus zbudowany w cztery miesiące

Budowa największego superkomputera świata miała potrwać około 24 miesięcy. Tymczasem xAI zdołało go zbudować w zaledwie 122 dni! Tak powstał najbardziej zaawansowany system do trenowania sztucznej inteligencji z około 100 tys. GPU Nvidii. Firma następnie podwoiła ich liczbę do 200 tys. i zajęło jej to tylko 92 dni.

Jak czytamy na stronie xAI poświęconej superkomputerowi Colossus, to dopiero początek. Firma chce zwiększyć liczbę GPU do miliona. To pozwoli jej na rywalizowanie z konkurencją, a nawet jej prześcignięcie.

Obecnie największy superkomputer świata może także pochwalić się całkowitą przepustowość pamięci wynoszącą 194 petabajtów/s oraz pojemnością pamięci masowej przekraczającą jeden eksabajt. Przepustowość pamięci na serwer to 3,6 terabita/s.

xAI Elona Muska szkoli na superkomputerze Colossus Groka 3

xAI w lutym 2025 r. udostępniło swój nowy model sztucznej inteligencji. To Grok 3, którego szkolenie odbywało się na superklastrze Colossusa. W ten sposób udało się uzyskać różne cele. Firma wymienia m.in.:

Grok 3 wykazuje znaczące ulepszenia w rozumowaniu, matematyce, kodowaniu, wiedzy o świecie i zadaniach związanych z przestrzeganiem instrukcji

Oczywiście tak wielki obiekt potrzebuje mnóstwo energii. Colossus został podłączony do nowo wybudowanej podstacji elektrycznej dostarczającej 150 megawatów energii z Memphis Light, Gas and Water (MLGW) i Tennessee Valley Authority (TVA). Natomiast w roli zapasowego źródła wykorzystano baterie Tesla Megapack. To pozwala na zapewnienie działania superkomputera nawet podczas przerw w dostawie prądu. Oczywiście plany związane ze zwiększeniem liczby GPU do miliona sprawią, że zapotrzebowanie na energię będzie znacznie większe.

