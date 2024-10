Spis treści: 01 Najdroższe laptopy na świecie

02 Najdroższe komputery PC

Najdroższe laptopy na świecie

Na rynku laptopów są modele, których ceny mogą rywalizować z luksusowymi samochodami. Te wyjątkowe urządzenia to nie tylko narzędzia do pracy, ale także symbole statusu i technologicznego zaawansowania. Oto przegląd najdroższych laptopów na świecie w 2024 roku, które wyróżniają się nie tylko wysoką ceną, ale także niesamowitą mocą obliczeniową i wyjątkowym designem.

Lenovo Legion 9i Gen 8

Lenovo Legion 9i Gen 8 to laptop stworzony z myślą o graczach, którzy oczekują najwyższej jakości. Wyposażony w procesor Intel Core i9-13980HX 13. generacji oraz chłodzenie cieczą dla GPU, laptop ten zapewnia stabilną wydajność nawet przy najbardziej wymagających grach. Jego 16-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 3.2K i częstotliwości odświeżania 165 Hz gwarantuje bogate i żywe kolory, co czyni go idealnym do intensywnych wizualnie gier. Cena tego modelu to około 3 419 dolarów.

MacBook Pro M3 Pro 16-calowy

MacBook Pro 16-calowy z procesorem M3 Pro to jedno z najdroższych urządzeń Apple, idealne do pracy biurowej, montażu wideo i innych zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Wyposażony w 12-rdzeniowy procesor, 18-rdzeniowy GPU i 16-rdzeniowy silnik neuronowy, oferuje wyjątkową wydajność. Jego wyświetlacz Liquid Retina XDR o przekątnej 16,2 cala, z technologią 3 nm, zapewnia niezwykle szybkie renderowanie i długotrwałą żywotność baterii. Koszt tego modelu to około 13 000 zł.

Razer Blade 16

Razer Blade 16 to laptop dla graczy, który łączy w sobie moc i przenośność. Wyposażony w procesor Intel Core i9-14900HX 14. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, jest w stanie obsłużyć najbardziej wymagające gry. Pomimo swoich potężnych podzespołów, laptop pozostaje smukły i lekki, a jego wyświetlacz QHD+ OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz zapewnia niesamowitą jakość obrazu. Cena tego modelu wynosi około 4 299 dolarów.

Dell Alienware Area 51 MR2

Dell Alienware Area 51 MR2 to kolejny potężny laptop gamingowy, który oferuje wydajność na poziomie komputerów stacjonarnych. Wyposażony w procesor Intel Core i9 10. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2080, zapewnia niesamowitą płynność rozgrywki. Jego 17,3-calowy wyświetlacz FHD IPS z częstotliwością odświeżania 360 Hz gwarantuje wyraźny i płynny obraz.

MSI Titan 18 HX A14V

MSI Titan 18 HX A14V to laptop, który zadebiutował na CES 2024 i od razu wzbudził zainteresowanie dzięki swojej wysokiej cenie i zaawansowanej specyfikacji. Wyposażony w procesor Intel Core i9 14. generacji, do 4 TB pamięci SSD oraz 192 GB RAM, jest jednym z najpotężniejszych laptopów na rynku. Jego wyróżnikiem jest także mechaniczna klawiatura SteelSeries oraz zaawansowany system chłodzenia z komorą parową. Cena tego modelu to około 5 000 dolarów.

MSI CreatorPro X17

MSI CreatorPro X17 to laptop stworzony z myślą o profesjonalistach zajmujących się projektowaniem, programowaniem i edycją. Wyposażony w procesor Intel Core i9 13. generacji oraz kartę graficzną NVIDIA RTX 5000, jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagające aplikacje. Jego 17,3-calowy wyświetlacz UHD Mini LED o częstotliwości odświeżania 144 Hz został skalibrowany pod kątem dokładności kolorów, co czyni go idealnym narzędziem dla twórców.

MacBook Pro M3 Max 16-calowy

Najdroższy w ofercie Apple, MacBook Pro M3 Max 16-calowy, to urządzenie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyposażony w najnowszy procesor M3 Max, oferuje 16-rdzeniowy CPU, 40-rdzeniowy GPU oraz 128 GB pamięci RAM, co czyni go jednym z najpotężniejszych laptopów na rynku. Jego wyświetlacz Liquid Retina XDR z częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia wyjątkową jakość obrazu.

Acer Predator 21 X

Acer Predator 21 X to jeden z najdroższych i najbardziej zaawansowanych laptopów na świecie. Wprowadzony na rynek w 2017 roku za cenę 9 000 dolarów, wciąż pozostaje symbolem ekstremalnej mocy obliczeniowej i wyjątkowego designu. Laptop wyposażony jest w zakrzywiony, 21-calowy ekran o rozdzielczości 2800x1080 pikseli, mechaniczna klawiaturę oraz dwa połączone w SLI układy graficzne GTX 1080. Jego 8,4-kilogramowa obudowa kryje w sobie również procesor Intel Core i7 Skylake o taktowaniu 4,1 GHz oraz zaawansowany system chłodzenia. To urządzenie jest nie tylko potężne, ale także wyjątkowe, oferując niespotykane dotąd w laptopach funkcje.

Najdroższe komputery PC

W świecie ultra-wysokiej klasy komputerów gamingowych, które redefiniują wydajność i luksus, kilka modeli wyróżnia się na tle innych. Komputery takie jak 8Pack OrionX2 i 8Pack POLARIS MK2 to prawdziwe dzieła technologicznej sztuki, oferujące niesamowitą moc obliczeniową dzięki procesorom Intel Core i9, wieloma kartami graficznymi NVIDIA RTX 3090 i zaawansowanym systemom chłodzenia wodnego. Koszt tych maszyn może sięgać nawet 40 000 funtów, co czyni je nie tylko narzędziami do grania, ale także symbolami statusu. Inwestowanie w takie systemy wymaga znacznych nakładów finansowych, ale w zamian użytkownicy otrzymują najwyższą możliwą jakość gry i wyjątkową estetykę. Czołowe marki, takie jak 8Pack, Digital Storm i Acer ConceptD, oferują te najdroższe komputery, które łączą innowacyjność z luksusem, zapewniając niezrównane doświadczenia w grach.

Zarówno gracze, jak i profesjonaliści korzystający z tych komputerów mogą liczyć na niespotykaną wydajność, którą dostarczają najwyższej klasy komponenty, w tym procesory Intel Xeon, AMD Threadripper, wielokrotne karty graficzne, premium systemy chłodzenia oraz wysokowydajne rozwiązania pamięci masowej. Jednakże, aby móc cieszyć się tymi luksusowymi komputerami, konieczne jest świadome zrozumienie kosztów związanych z takimi zakupami, które często przekraczają wartość średniej klasy samochodu.

Najdroższy superkomputer na świecie

Frontier to najpotężniejszy superkomputer na świecie, zdolny do przetwarzania 1,102 eksaflopsa, czyli 1,102 kwintyliona operacji na sekundę. Został zbudowany przez Hewlett Packard Enterprise i jest zasilany procesorami i kartami graficznymi AMD. Jest to pierwszy na świecie superkomputer eksaskalowy, umieszczony w OLCF w Tennessee, USA. Z kolei najdroższy komputer to Fugaku, zbudowany przez RIKEN i Fujitsu w Japonii. Kosztował 1,2 miliarda dolarów i osiąga 442 petaflopsy, będąc drugim najszybszym superkomputerem po Frontierze.