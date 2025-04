Co kryje się w podziemiach? Badacze odsłaniają "ukryte światy"

Istnieje ogrom mitów i legend dotyczących tego, jakie struktury i stwory mieszczą się wiele metrów pod powierzchnią ziemi. Obok tych nadprzyrodzonych i podkoloryzowanych relacji znaleźć można także potwierdzone naukowo odkrycia. Wiemy choćby, że pod ziemią znajduje się sporo artefaktów, które są śladami po dawnych ludziach i wydarzeniach. Mogą to być np. przedmioty codziennego użytku, a nawet pozostałości dawnych budowli. Co jednak skrywa się jeszcze głębiej?

Okazuje się, że mogą to być całe "podziemne światy". Wykute przed wiekami tunele i pomieszczenia pełniły rozmaite role, np. dając schronienie tak przed upałem, jak przed atakami. Przykładów można szukać np. w Turcji - w Kapadocji, czy w Iranie, gdzie znajduje się słynne podziemne miasto Nuszabad czy zabudowania pod miastem Abarkuh. Tego typu podziemia mamy też w Europie. Teraz dokonano kolejnych odkryć.

Największe w Wielkiej Brytanii podziemne miasto. Ponad 800 jaskiń

Takie zabudowania znaleźć można np. pod angielskim miastem Nottingham. Tworzone przez wieki podziemne miasto, to największy w Wielkiej Brytanii system jaskiń, ręcznie wykutych przez dawnych mieszkańców tych ziem. Rzeźbili oni korytarze i pomieszczenia w piaskowcu, stopniowo tworząc ogromną podziemną metropolię. Na pewno proceder trwał przynajmniej od IX wieku n.e. To bowiem z tego okresu pochodzą pierwsze zapiski o jaskiniach. Wspomniał o nich Asser, walijski mnich z kościoła St. David's w Dyfed, w swoim dziele "The Life of King Alfred" (893 r. n.e.).

- Dzięki eksploracji i badaniom archeologicznym odkryto więcej jaskiń, niż się spodziewano, w tym niektóre, które uważano za zniszczone przez rozwój, jaki nastąpił w XX wieku. Jestem pewien, że za sprawą dalszych prac, ostatecznie przekroczymy liczbę 1000 zarejestrowanych jaskiń - powiedział przytaczany przez "Heritage Daily" Scott Lomax, archeolog miejski w Nottingham City Council, który od lat bada te podziemia.

Przypadkowe odkrycie ujawniło kolejną wiekową jaskinię

Do 2009 roku jaskiń naliczono 425. Dalsze badania pozwoliły odkryć ich jeszcze więcej - do 2018 roku okazało się, że jest ich ponad 800. Kolejne lata analiz przynosiły odkrycia nowych pomieszczeń. Teraz wykazano, że liczba wykutych w podziemiach pomieszczeń jest jeszcze większa. Najnowsze odkrycia obejmują m.in. mierzącą 17 metrów długości i 4 metry szerokości jaskinię, którą ujawniono przypadkiem podczas prac drogowych. Do wnętrza pomieszczenia prowadził okrągły szyb.

- Najświeższe odkrycia jeszcze bardziej ugruntowują reputację Nottingham jako miasta o największej liczbie podziemnych jaskiń, a jego unikalne przestrzenie pod powierzchnią umożliwiają wgląd w życie od czasów średniowiecza aż po dziś dzień - dodał Lomax.

Podziemia w Anglii. City of Caves w Nottingham to atrakcja turystyczna

Rzeźbione i używane od ponad tysiąca lat podziemia Nottingham to obecnie nie tylko obiekt zainteresowania badaczy, ale i atrakcja turystyczna znana jako "City of Caves". Podróżni mogą skorzystać z opcji odkrywania udostępnionej części tej rozległej podziemnej sieci. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja biletów na konkretną godzinę i zabranie cieplejszego odzienia, bo w podziemiach stale panuje temperatura ok. 14 stopni. Bilety ze zniżką to 8,40 GBP, normalna wejściówka do 9,63 GBP.

Jaskinie Nottingham są wpisane na listę zabytków przez "Historic England". Podziemia wykuwane przez wieki służyły m.in. jako garbarnie, piwnice domów publicznych i schrony przeciwlotnicze w czasach II wojny światowej. Niektóre takie pomieszczenia wynajmowano nawet ubogim jako mieszkania - proceder ten ukrócono dopiero w 1845 r. Krążą też opowieści o tym, że z niektórych z tych jaskiń korzystał Robin Hood, bohater średniowiecznych angielskich legend. Zamieszkujący lasy Sherwood śmiałek zapuszczał się do Nottingham walczyć z szeryfem, a w jaskiniach pod miastem ukrywał na ten czas swoje wierne rumaki.

