Ziemia skrywa "ukryte światy". Są schowane pod płaszczem.

Ziemia skrywa "ukryte światy". Nie powinno ich tam być

Ziemia ma jeszcze przed nami sporo sekretów. Potwierdza to niedawne odkrycie naukowców, którzy głęboko pod płaszczem planety znaleźli "ukryte światy". Są one "zatopione" i według uczonych nie powinno ich tam być. Wspomniane anomalie wewnątrz Ziemi są podobne do kawałków skorupy.