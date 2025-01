Drugi księżyc Ziemi znalazł się na orbicie okołoziemskiej w zeszłym roku . Nie było to pierwsze tego typu zjawisko w historii. W listopadzie skała wyrwała się z wpływów grawitacji naszej planety i odleciała. Co to dokładnie było?

Naukowcy postanowili przyjrzeć się z bliska asteroidzie 2024 PT5 o średnicy około 10 metrów, która na chwilę stała się drugim księżycem naszej planety. Jest to skała typu NEO (obiektów bliskich Ziemi), którą odkryto w zeszłym roku w Republice Południowej Afryki. Często pochodzą one z głównego pasa planetoid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Tym razem musiało być inaczej.

Następnie uzyskane widma porównano do danych zebranych z asteroid i tutaj nie doszukano się większych podobieństw. Zaskoczeniem było jednak, że skład może być zbliżony do tego, który znamy z Księżyca .

Uczeni słusznie zauważają, że obiekt 2024 PT5 jest dopiero drugim NEO pochodzącym z Księżyca. To może otworzyć nowy rozdział badań, których celem będzie ustalenie pochodzenia kolejnych asteroidów. Już teraz podejrzewa się, że co najmniej 16 ze znanych obiektów NEO mogło mieć swój początek na Srebrnym Globie.

W ramach ciekawostki warto dodać, że 2024 PT5 ponownie zbliża się do Ziemi. Dla naukowców jest to niepowtarzalna okazja do przeprowadzenia kolejnych obserwacji oraz badań tego obiektu. Tym razem, choć dojdzie do zbliżenia z naszą planetą, nie nastąpi przechwycenie skały na takiej orbicie, aby stała się ona ponownie drugim księżycem.