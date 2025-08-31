Chodzenie boso może być dobre dla naszego zdrowia stóp, jednak trzeba to robić umiejętnie. Boso to znaczy bez butów i skarpetek, ponieważ nawet cienki materiał zmienia mechanikę ruchu.

Korzyści z chodzenia boso po domu

Chodzenie bez butów i skarpetek to prawdziwy trening. Zwiększa się wtedy wewnętrzna siła mięśni stóp, dokładnie tych, które mają tendencję do słabnięcia wraz z wiekiem i noszeniem butów. Są one ściśle powiązane z naszą ogólną sprawnością ruchową, więc osłabienie ich przyczynia się do ograniczania ruchowości w miarę starzenia się.

Dr Hannah Kopelman, dermatolożka, uważa, że chodzenie boso w domu "pozwala skórze oddychać, co może pomóc zapobiec gromadzeniu się wilgoci i zmniejszyć ryzyko infekcji grzybiczych".

Często poprawia się również ogólne samopoczucie podczas chodzenia boso, szczególnie osobom wrażliwym na stymulacje sensoryczne.

- Dotykanie faktury różnych powierzchni pod stopami może działać uspokajająco i relaksująco - powiedziała Kopelman.

Potencjalne wady chodzenia bez butów w domu

Jeśli jesteś alergikiem, możesz odczuć negatywne skutki chodzenia na bosaka, ponieważ alergeny i czynniki drażniące, takie jak kurz, sierść zwierząt czy środki czyszczące będą bezpośrednio dotykały twojej skóry. Może to stanowić poważny problem dla osób z przewlekłymi schorzeniami, m.in. zapaleniem skóry czy egzemą. Specjaliści dodają, że "właściwa higiena pomoże ograniczyć te zagrożenia".

Kolejnym zagrożeniem jest ryzyko poślizgnięcia się lub nadepnięcia na coś twardego. Podeszwa butów chroni nas przed takimi sytuacjami, więc aby chodzić boso, musimy uważnie stawiać kroki i dbać o porządek.

Długotrwałe chodzenie boso po twardych nawierzchniach potencjalnie prowadzi do zmęczenia stóp.

- Z czasem brak amortyzacji może powodować obciążenie stawów, zwłaszcza u osób, które mają już problemy ze stopami lub stawami - wyjaśniła Kopelman.

Podczas długiego stania w tej samej pozycji jeden obszar stopy jest nadmiernie obciążony, więc lepiej wtedy korzystać z butów, które pomogą rozłożyć ten ciężar na całej stopie.

Barefooty, czyli buty, które imitują chodzenie boso

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie chodzeniem boso powstały buty typu barefoot (z ang. bosa stopa), czyli obuwie zaprojektowane tak, aby naśladować chodzenie boso. Elastyczna podeszwa bez amortyzacji pozwala na pełną swobodę ruchów, a dzięki szerokiemu przodowi butów palce nie są ściśnięte, tylko odpowiednio rozłożone. Brak różnicy wysokości pomiędzy palcami i piętą dodatkowo aktywizują. Taka konstrukcja pozwala stopom na naturalną pracę, imitując chodzenie na bosaka.

Buty typu barefoot Julia Król INTERIA.PL

Dostępnych jest wiele modeli, jednak najciekawszym i wzbudzającym najwięcej emocji są pięciopalczaste buty (five fingers, "palczatki"), w których każdy palec ma osobne miejsce, dzięki czemu stopa odzyskuje naturalny kształt i może w pełni pracować nie tylko w domu, ale również na świeżym powietrzu. Tego typu buty świetnie sprawdzą się w lesie lub na trawie, gdzie podłoże nie jest tak twarde i proste, więc mięśnie mogą ćwiczyć.

