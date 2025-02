Niedawno w Anglii dokonano kolejnego niezwykłego odkrycia, które może okazać się skarbem , a już teraz wiadomo, że jest to znalezisko o ogromnej wartości historycznej . Do odnalezienia zabytku doszło, gdy Dave i Lucas Cunliffe, ojciec i syn z Middlesbrough w North Yorkshire w Anglii, wybrali się na eksplorację okolicznych terenów.

Niezwykłe odkrycie w Anglii. Głowica miecza ma ok. 700 lat

W pewnym momencie chłopiec coś znalazł. Okazało się, że jest to bardzo rzadki zabytek - głowica miecza, która ma ok. 700 lat.

- Usłyszał silny sygnał na swoim wykrywaczu i postanowił zacząć kopać w tym miejscu. Na głębokości ok. 30 cm coś leżało. Gdy Lucas to wyciągnął i pokazał, od razu się domyśliliśmy, że to jakiś wyjątkowy przedmiot. Ale nikt z nas nie spodziewał się, jak cenny się okaże - powiedział Dave Cunliffe.