Co może się wydarzyć podczas spaceru z psem? Można na przykład znaleźć skarb sprzed wieków. Przekonał się o tym 12-letni Rowan Brannan z Anglii, który wraz ze swoją mamą wyszedł na spacer z pupilem i w trakcie wędrówki natknął się na złoty artefakt.

Gdy zgłosił odkrycie odpowiednim służbom, okazało się, że to prawdziwy skarb - rzadko spotykana rzymska bransoleta ze złota. „Historia tego znaleziska jest fascynująca — pokazuje, że nigdy nie wiadomo, co można odkryć, jeśli tylko będziesz mieć oczy szeroko otwarte, będąc poza domem!”, podało brytyjskie muzeum, które zakupiło relikt.

Przypadkowe odkrycie. Rzymska bransoleta ze złota

Bransoleta ma ok. 7 centymetrów długości, ma wypukłe zdobienia i pochodzi z I wieku n.e. Powstała prawdopodobnie niedługo po rozpoczęciu inwazji Rzymian na Brytanię w 43 roku n.e. i najpewniej stanowiła nagrodę wojskową - według ekspertów została przyznana za wykazanie się szczególnymi zasługami podczas podboju Brytanii przez Rzymian.

- Ten rodzaj bransolety, w przeciwieństwie do większości innych ozdób z okresu rzymskiego, prawdopodobnie należał do mężczyzny, a nie kobiety. Możliwe, że był to rodzaj wojskowej armilli, czyli „zaszczytu bojowego”, przyznawanego za odwagę — podają specjaliści z Muzeum Novium w Chichester.

Zdjęcie Artefakt ze złota został odnaleziony przypadkiem. Leżał w polu. / British Museum / materiał zewnętrzny

Muzeum kupiło bransoletę, znalazca otrzyma część sumy

Rowan Brannan znalazł bransoletę w 2022 roku, ale ta historia ma teraz swój ciąg dalszy. Po długotrwałych badaniach złota biżuteria na początku tego roku została oficjalnie uznana przez koronera za skarb. Związana z British Museum komisja ds. wyceny określiła wartość artefaktu - i zainteresowało się nim lokalne muzeum - wspomniane Muzeum Novium w Chichester.

Teraz przy wsparciu Arts Council England/V&A Purchase Grant Fund, przybytkowi udało się zgromadzić potrzebną do zakupu eksponatu sumę. Chłopiec, który znalazł na polu bransoletę, otrzyma część pieniędzy. Kwota ta zostanie bowiem podzielona między znalazcę i właściciela gruntu.

Znalezisko można będzie obejrzeć w muzeum

Znalezisko będzie można zobaczyć. Rzymska bransoleta zostanie umieszczona na wystawie w Muzeum Novium - chętni będą mogli oglądać ją od 10 września.

- Ten eksponat poszerzy wiedzę naszego zespołu muzealnego na temat lokalnego życia Rzymian i pozwoli nam opowiedzieć inną historię z okresu rzymskiego. Dzięki wzbogaceniu obecnej kolekcji muzeum o to ważne znalezisko możemy zapewnić bardziej kompleksową narrację o dzielnicy Chichester w czasach rzymskich w ramach naszych stałych ekspozycji — przekazał personel muzeum.

Informacje o zakupie reliktu udostępniono na stronie Muzeum Novium.

