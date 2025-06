Podczas rutynowych prac budowlanych w pobliżu wioski Lisbjerg, niedaleko Aarhus (drugiego co do wielkości miasta Danii) natrafiono na pozostałości bogato wyposażonego cmentarzyska sprzed ponad tysiąca lat, które wskazuje na pochówek elity . Odkrycie rzuca nowe światło na życie i strukturę społeczną wikingów z czasów króla Haralda Sinozębego, który władał Danią w latach 958-987 i Norwegią w latach 974-985.

Archeolodzy znaleźli na miejscu około 30 grobów datowanych na drugą połowę X wieku, w których złożone były ludzkie szczątki w otoczeniu kosztowności i innych dóbr. Wśród artefaktów natrafiono m.in. na ceramikę, monety, perły, a także wyjątkowe pudełko z ozdobami i złotą nicią - prawdopodobnie należące do wpływowej kobiety. Takie przedmioty to unikaty - znane są jedynie z kilku odkryć w Europie.

Jak zaznacza badacz, nekropolia mogła należeć do lokalnej elity z epoki wikingów - możliwe, że nawet do jednego z zarządców samego króla Haralda Sinozębego. Sugeruje to też fakt, że Aarhus w przeszłości funkcjonowało jako ośrodek królewski i handlowy i było jednym z najważniejszych miast Danii w epoce wikingów. To istotna wskazówka, bo niecały kilometr od obecnego miejsca odkrycia wcześniej znaleziono też pozostałości dawnego gospodarstwa szlacheckiego z tej samej epoki.