Sensacyjne odkrycie na budowie drogi S17 pod Zamościem

W woj. lubelskim trwają prace związane z budową drogi S17 na odcinku pod Zamościem. Wiążą się z nimi badania archeologiczne. Niedawno wspominaliśmy m.in. o odsłonięciu tam osady, prawdopodobnie najstarszego miejsca historycznego osadnictwa na tych terenach. Teraz natomiast pojawiły się doniesienia o kolejnym wyjątkowym znalezisku.

Tym razem wykopaliska towarzyszące budowie drogi ekspresowej S17 obejmujące odcinek Zamość - Tomaszów Lubelski odsłoniły ślady z epoki lodowcowej, najprawdopodobniej są to kości mamuta. O odkryciu poinformowali archeolodzy, przekazując więcej szczegółów. Podkreślono, że to bardzo rzadkie znalezisko.

Rzadkie odkrycie. W rejonie Łabuń odsłonięto szczątki mamuta

Znalezisko obejmuje szczątki w postaci ciosu oraz fragmentu miednicy. Zdaniem archeologa dr. Rafała Niedźwiadka podobne znaleziska należą do rzadkości, podaje PAP. Odkryte w rejonie Łabuń relikty plejstoceńskiej megafauny mogły się tam znaleźć w wyniku naturalnego ułożenia lub celowego złożenia przez człowieka. To wyjątkowe odkrycie liczy sobie wiele lat - plejstocen trwał bowiem od 2,6 mln do 11,7 tys. lat temu.

- W tym miejscu nie odnaleziono - jak dotąd - żadnych wyrobów z tego okresu wykonanych ludzką ręką. Należy nadal poszukiwać materialnych szczątków "autorów" tego zajścia, czyli ludzi, którzy upolowali mamuta - powiedział archeolog.

Archeolodzy dokładnie zbadają wyjątkowe znalezisko z plejstocenu

Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poinformował o zabezpieczeniu szczątków i przekazaniu ich do analizy. Szczątki będą badane przez interdyscyplinarny zespół z udziałem pracowników Instytutu Archeologii UMCS i Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Konieczne jest m.in. datowanie oraz ocena przynależności gatunkowej odkrytych fragmentów: badacze sprawdzą, czy faktycznie należą do mamuta, czy też może do wymarłego słonia leśnego, który w plejstocenie również zasiedlał Europę.

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie podaje, że profesor Przemysław Mroczek, który przeprowadzał oględziny na miejscu znaleziska, ocenił, że obie kości zostały redeponowane (przemieszczone np. w wyniku erozji, transportu przez wodę, itp.).

- Jedna z nich (fragment miednicy) zalegała w obrębie płytkiej kieszeni krasowej, natomiast druga (fragment ciosu) bezpośrednio na stropie skał kredowych, w ich strefie zwietrzelinowej objętej współczesną pedogenezą - wyjaśniono.

Odkrycia na budowie S17. Kilkanaście stanowisk, badania wciąż trwają

Te sensacyjne odkrycia na budowie drogi ekspresowej pokazują, że nawet realizacja nowoczesnej infrastruktury może stać się okazją do cennych odkryć - od prehistorycznych stworzeń, przez średniowieczne osadnictwo, po inne świadectwa historii. Szczególnie że budowa drogi S17 związana jest z szeroko zakrojonymi badaniami archeologicznymi, które obejmują duży obszar.

- W sumie na trzech odcinkach S17 o łącznej długości ok. 50 km (Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne) przewidzieliśmy 17 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni ok. 25 hektarów. Znajdują się one w różnych miejscowościach. Na części z nich prace już się zakończyły, a na pozostałych badania trwają lub wkrótce się rozpoczną. Stanowiska te zostały wytypowane na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji i nie powinny mieć wpływu na termin realizacji inwestycji - podaje GDDKiA.

Jak przypomina PAP, "droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Cała trasa ma być gotowa do 2030 r. Większość odcinków zostanie udostępniona dla kierowców na przełomie 2027 i 2028 r. Ostatnie uruchomione będą fragmenty drogi między Łopiennikiem a Krasnymstawem oraz od węzła Zamość-Sitaniec do węzła Zamość-Wschód".

