Czy podczas wędrowania po uliczkach miast zastanawiacie się czasem, jak te miejsca wyglądały w przeszłości? Niekiedy trudno to sobie wyobrazić, a niemal wszędzie pod naszymi stopami ukryte są ślady dawnych czasów, które świadczą m.in. o życiu niegdysiejszych mieszkańców tych ziem. Niedawno informowaliśmy o niezwykle ciekawym odkryciu pod Zamościem, gdzie na budowie S17 doszło do identyfikacji prawdopodobnie najstarszego miejsca historycznego osadnictwa w Łabuniach.

Również w trakcie prac inwestycyjnych w innych częściach kraju odnajdywane są interesujące relikty. Takie znaleziska przynosi też np. rewitalizacja pasa drogowego przy ul. Chrobrego w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), która jest prowadzona pod czujnym okiem archeologów muzealnych. Miejsce to, z pozoru zwyczajne, jest prawdziwą skarbnicą. Wyłaniają się z niej historyczne skarby dowodzące o bogatej historii miasta. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie właśnie poinformowało o kolejnym odkryciu.

Specjaliści zaznaczają, że podczas prac w Stargardzie ponownie odsłonięto średniowieczne relikty. Tym razem są to pozostałości dawnych fortyfikacji miasta - konkretnie chodzi o Bramę Wałową. Jest to średniowieczna brama miejska w Stargardzie, którą uznaje się za pomnik historii. Zbudowana ok. 1439 roku, z czasem uległa poważnym zniszczeniom. Obecnie zrekonstruowana brama zdobi ul. Chrobrego, przypominając o długich dziejach Stargardu. Jednocześnie ziemia w tym miejscu skrywa pozostałości niegdysiejszych obwarowań miejskich, które inwestycja pomaga odkrywać.