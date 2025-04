Archeologiczne skarby w Polsce. Odkrycie goni odkrycie

W Polsce regularnie dochodzi do fascynujących odkryć, które pokazują, że historia tych ziem jest niezwykle długa, bogata i niekiedy skomplikowana. Niedawno informowaliśmy choćby o nowym skarbie, który odkryto w woj. małopolskim, w lasach miasta Bochnia, a także o archeologicznej perełce, czyli pozostałościach osady rycerskiej przy jednym z najstarszych miast w Polsce.

Każde nowe znalezisko, czy to przypadkowe, czy to związane z poszukiwaniami detektorystów, czy też odkryte ze względu na prace archeologiczne przypomina nam, jak wiele sekretów wciąż na nas czeka. Do kolejnego niezwykłego odkrycia doszło teraz w województwie dolnośląskim.

Nowe odkrycie w Polsce. Wiekowe zabudowania i nieznane podziemia na Dolnym Śląsku

Prusice to niewielkie, śląskie miasteczko położone około 30 km na północ od Wrocławia. Jego historia sięga średniowiecza - pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1136 roku. W historycznym centrum miasta znajduje się wiekowy kościół św. Jakuba Apostoła, który przez stulecia był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. W ostatnich latach władze miasta zdecydowały się na przeprowadzenie kompleksowej, nieinwazyjnej inwentaryzacji Starego Miasta, by lepiej poznać początki Prusic, przekazała PAP dr Renata Faron-Bartels, archeolog z Urzędu Miejskiego w Prusicach. Wykorzystano do tego nowoczesne technologie, takie jak georadar.

Badania prowadzone w latach 2024-2025 przez prof. Fabiana Welca z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyniosły zaskakujące rezultaty. Najpierw na rynku miejskim odkryto pozostałości dużego, prostokątnego budynku, który może być reliktem średniowiecznego dworu założyciela miasta, rycerza Zbyluta, przekazał Welc PAP. Ciekawe okazały się też badania przykościelne. Przeprowadzone przed świątynią profilowania georadarowe ujawniły fundamenty budynku, prawdopodobnie renesansowego dworu, którego istnienie potwierdzają źródła pisane i ikonograficzne. "Odkrycie to przywraca zatem na historyczną mapę Prusic zespół dworski, którego wygląd i właściciel pozostają jednak nieznane", podaje źródło. Równie ciekawych odkryć dokonano we wnętrzu świątyni.

Obok podziemnego przejścia do unikatowej kaplicy grobowej badacze odnaleźli nieznane dotąd krypty. Autorstwa Barbara Maliszewska - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en Wikimedia Commons

Unikatowa w skali kraju kaplica grobowa i niezbadane dotąd krypty

Kościół w Prusicach to miejsce, w którym znajduje się unikatowa w skali kraju, barokowa kaplica grobowa marszałka polnego Melchiora von Hatzfeldta. Kaplica marszałka, zasłużonego m.in. z odsieczy Krakowa podczas najazdu Szwedów, to prawdziwa perła: z bogato zdobioną alabastrową tumbą, wykonaną przez Achillesa Kerna z Forchtebergu. Przeprowadzone tutaj profilowanie georadarowe (GPR) pozwoliło zlokalizować podziemny korytarz prowadzący do wnętrza grobowca marszałka od strony prezbiterium. Ponadto pod posadzką kościoła odkryto nieznane dotąd obiekty.

Podczas nowych badań archeolodzy natrafili na niezbadane wcześniej pomieszczenia. Okazało się, że są to krypty grobowe, które przez wieki pozostawały ukryte przed wzrokiem mieszkańców i historyków. Dwie z nich znajdują się blisko ołtarza. Jest to tym bardziej ciekawe, że kiedyś pochówki w takim miejscu zarezerwowane były dla osób o wysokim statusie społecznym.

Odkrycie nieznanych krypt i wiekowych zabudowań to kolejny dowód na to, jak długą i złożoną historię mają Prusice. Miasto wciąż kryje wiele tajemnic, które czekają na odkrycie. Dalsze badania mogą przynieść odpowiedzi na pytania o wygląd i funkcję dawnych budowli, a także o ludzi, którzy tu żyli i zostali pochowani.

