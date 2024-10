Spis treści: 01 Atrakcje we Wrocławiu. Okazja, by zwiedzić wyjątkowe miejsce

Podziemia kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu skrywają swoje tajemnice. Zwykle niedostępne miejsce będzie teraz możliwe do zwiedzania. W tych ukrytych pod posadzą kościoła korytarzach, zobaczyć będzie można zdobne sarkofagi i epitafia oraz skarbiec. Znajdują się tam bowiem krypty - jedne z najstarszych we Wrocławiu.

Atrakcje we Wrocławiu. Okazja, by zwiedzić wyjątkowe miejsce

Wrocław to jedno z wielu pięknych miast w Polsce, które przy tym fascynuje swoją historią i zachwyca bogactwem zabytków. Położony nad Odrą, urzeka też malowniczymi widokami, urokiem historycznej architektury i bogactwem zieleni. To wszystko przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

Wrocław oferuje bowiem mnóstwo atrakcji - od zabytkowego Ostrowa Tumskiego przez wyjątkowe muzea po innowacyjne budynki i atrakcyjne kawiarnie. To miasto, które łączy w sobie historię, kulturę i nowoczesność, a każdy zakątek skrywa coś ciekawego do odkrycia. Niekiedy na co dzień jest to skryte przed wzrokiem zwiedzających i udostępniane tylko od czasu do czasu - tak jak w przypadku krypt kościoła św. Wojciecha.

Zdjęcie Wrocław to miasto pełne zabytków i zieleni. / 123RF/PICSEL

Kiedy można zwiedzać krypty Dominikańskie i klasztorny skarbiec?

Stojący przy pl. Dominikańskim na Starym Mieście kościół św. Wojciecha to jeden z największych i najstarszych kościołów gotyckich miasta. Do tego w jego podziemiach znajdują się tajemnicze Krypty dominikańskie oraz skarbiec dominikański. Na co dzień niedostępne i udostępniane tylko co jakiś czas - teraz ponownie będą możliwe do zwiedzenia - przez cały listopad.

- Zapraszamy do odwiedzenia podziemi naszego kościoła, gdzie historia Wrocławia i naszego klasztoru żyje w kamieniu, grobach i wspomnieniach. Krypty kościoła św. Wojciecha, które od wieków skrywają tajemnice przeszłości, będą dostępne dla zwiedzających w listopadzie - piszą dominikanie.

To wyjątkowa okazja, aby zobaczyć podziemia tego obiektu i zapoznać się z jego długą i bogatą historią.

- Udostępniliśmy trzy z sześciu krypt. Przede wszystkim największą - Kryptę Loretańską, w której znajdą państwo m.in. eksponaty ze skarbca dominikańskiego. Kolejne to Krypta Fragstainów i Haugwitzów znajdujące się pod transeptem i Kaplicą Bł. Czesława. Pozostałe Krypty na razie pozostają zamknięte - czytamy na stronie dominikanów.

Krypty kościoła św. Wojciecha będzie można zwiedzać od 31 października do 1 grudnia poza czasem mszy w godzinach 10:00-19:00 od czwartku do soboty. W niedzielę zwiedzanie dostępne będzie w godzinach 13:00-16:00. Bilety to koszt 8 zł za wejściówkę normalną oraz 5 zł za ulgową. Można też wybrać zwiedzanie z przewodnikiem - odbywać się będzie oni w soboty o 13:00 i w niedziele o 13:00 i 14:30. Koszt to 15 zł za bilet normalny i 10 zł za bilet ulgowy.

Co zobaczyć we Wrocławiu? Warto dodać to miejsce do listy zwiedzania

Dlaczego warto wybrać się na wyprawę, by zobaczyć krypty i klasztorny skarbiec? Oprócz aury tajemniczości, która zawsze otacza takie miejsca oraz samego faktu, że podziemia kościoła św. Wojciecha nie są udostępnione do zwiedzania na co dzień, warto zwrócić też uwagę na inne walory takiej wycieczki. Od wieków krypty te były bowiem wykorzystywane jako miejsce spoczynku dostojników świeckich i zakonników.

W podziemiach są bowiem do oglądania bogato zdobione sarkofagi z XVII i XVIII w., do tego można tam zobaczyć elementy odkryte podczas prowadzonych w tym miejscu badań archeologicznych, a które ukazują etapy rozwoju świątyni. Do tego w podziemiach zaaranżowano ekspozycję z artefaktami ze skarbca. Są tam dostępne do oglądania naczynia liturgiczne, relikwiarze i inne wiekowe artefakty związane z działalnością kościoła.

- Krypty pod kościołem św. Wojciecha to jedno z najstarszych i najważniejszych miejsc historycznych Wrocławia, stanowiące miejsce pochówku zakonników i dobrodziejów klasztoru i miasta. Zwiedzający będą mogli wejść w przestrzeń, gdzie historia zakonu Dominikanów splata się z 800-letnią architekturą.W ramach wyjątkowego podziemnego zwiedzania odsłonięte zostaną zbiory skarbca dominikańskiego - w tym cenne artefakty związane z życiem zakonu, sztuką sakralną i historią Wrocławia. Będzie to rzadka okazja, aby zobaczyć unikatowe eksponaty, które na co dzień są przechowywane w skarbcu i rzadko prezentowane publicznie - podano na stronie wydarzenia na Facebooku.