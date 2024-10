Spis treści: 01 Które rezydencje będzie można zwiedzać za darmo w listopadzie?

Cztery perełki wśród rezydencji królewskich w Polsce: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Zamek Królewski na Wawelu i Muzeum Łazienki Królewskie to ważne punkty na mapie naszego kraju.

Te piękne miejsca z bogatą historią warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu i dowiedzieć się więcej na ich temat. Doskonała okazja, by wybrać się na taką wycieczkę, będzie w listopadzie - posiadłości te biorą bowiem udział w wydarzeniu "Darmowy Listopad" 2024. O co w tym chodzi?

Które rezydencje będzie można zwiedzać za darmo w listopadzie?

Nadchodzi "Darmowy Listopad" 2024 - to już 13. edycja tego wydarzenia, które umożliwia chętnym odwiedzenie wystaw i skorzystanie z darmowych wydarzeń i programów edukacyjnych odbywających się w rezydencjach królewskich na terenie Polski.

- W tym roku wracamy do korzeni tej idei. W ostatnich latach ponad 80 proc. uczestników akcji "Darmowy Listopad" odwiedziło właśnie te cztery rezydencje królewskie, tj. Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - podkreśliła Hanna Wróblewska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Wystawy, warsztaty, zajęcia - skorzystają dorośli i dzieci

W listopadzie we wspomnianych rezydencjach królewskich będzie można podziwiać zbiory, poznawać zakamarki wyjątkowych obiektów i zaznajamiać się z ich historią oraz innymi aspektami tych budowli. Oprócz zwiedzania wystaw pojawił się bowiem program warsztatów i zajęć edukacyjnych - został on dostosowany zarówno do potrzeb dzieci, jak i dorosłych - dla każdego znajdzie się coś ciekawego.



- Każda z tych instytucji mówi o historii Polski, tradycji i tożsamości, ale też każda z nich patrzy w przyszłość. W tym roku program przygotowany przez instytucje ma niezwykle włączający charakter. Na odwiedzających czekają wystawy, warsztaty, ale też pokazy - podkreśliła Hanna Wróblewska. - Przygotowane programy pozwalają opowiedzieć o rezydencjach i ich zbiorach w szczególny sposób - dodała.

Odwiedź rezydencje królewskie w Krakowie i Warszawie

Kiedy wybrać się do wybranej rezydencji? Podróże można rozplanować na cały listopad, bo oferta darmowego wstępu na różne wystawy i udział w bezpłatnych warsztatach są dostępne przez cały czas trwania wydarzenia. Natomiast na weekendy tego jesiennego miesiąca w poszczególnych punktach zaplanowano też atrakcje dodatkowe.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśliło ponadto, że "każdy kolejny weekend listopada będzie kierował uwagę na inną rezydencję królewską":

9-10.11 - Zamek Królewski w Warszawie;

16-17.11 - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;

23-24.11 - Zamek Królewski na Wawelu;

29-30.11 - Muzeum Łazienki Królewskie.

Program "Darmowego Listopada w Rezydencjach Królewskich" 2024

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udostępniło już program tegorocznego "Darmowego Listopada". Oto jakie atrakcje będą towarzyszyć wydarzeniu w poszczególnych rezydencjach:

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej (Warszawa):

- Oferta specjalna w dniach 9-10 listopada

darmowe zwiedzanie Trasy Królewskiej - świętowanie oddania po całkowitej rekonstrukcji tronu króla Stanisława Augusta w Sali Tronowej, które symbolicznie wieńczy zakończenie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W weekend zaplanowano też spacery tematyczne oraz warsztaty plastyczne dla rodzin.

- Oferta obowiązująca przez cały listopad

darmowe zwiedzanie Galerii im. Lanckorońskich (od wtorku do niedzieli) - ponad 600 eksponatów, w tym zbiory europejskiego malarstwa, rzeźby oraz sztuki zdobniczej;

(od wtorku do niedzieli) - ponad 600 eksponatów, w tym zbiory europejskiego malarstwa, rzeźby oraz sztuki zdobniczej; bezpłatne zwiedzanie całego Zamku (zarówno Trasy Królewskiej, jak i Galerii im. Lanckorońskich ) w listopadowe środy;

) w listopadowe środy; bezpłatne zwiedzanie wystawy "Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie" ;

; bezpłatne zwiedzanie zamkowych ogrodów ;

; spotkanie z cyklu "Klucz w Zamku", w ramach którego wybrane dzieło sztuki współczesnej wchodzi w dialog z muzealną kolekcją.

Informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach: https://www.zamek-krolewski.pl/



Zdjęcie Zamek Królewski w Warszawie przygotował sporo propozycji dla zwiedzających z okazji "Darmowego Listopada" 2024. / Kgbo, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa):

- Oferta specjalna w dniach 16-17 listopada

Weekend taneczno-teatralny:

"Zatańcz jak w Pałacu" - warsztaty dla rodzin z dziećmi;

- warsztaty dla rodzin z dziećmi; "Kamishibai - japoński teatr słowa i ilustracji" - warsztaty familijne;

- warsztaty familijne; "Kreska czyni cuda - teatrzyk kamishibai" - warsztaty z tworzenia ilustracji przy użyciu pióra i tuszu;

- warsztaty z tworzenia ilustracji przy użyciu pióra i tuszu; "Król Jan III i dąb Bartek - teatrzyk kamishibai" - warsztaty z tworzenia rekwizytów;

- warsztaty z tworzenia rekwizytów; "Ilustracja mówi więcej niż tysiąc słów - teatrzyk kamishibai" - warsztaty z tworzenia ilustracji narracyjnych.

- Oferta obowiązująca przez cały listopad

Bezpłatny wstęp do pałacu i ogrodów:

Pałac: codziennie w godz. 10.00-16.00 (ostatnie wejście o 15.00); wtorek - pałac zamknięty

Park: codziennie w godz. 9.00-15.00 (wejście do 15.00).

Uwaga! 1 listopada - pałac i park są zamknięte dla zwiedzających.

50 bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla grup: "Wizyta u króla" oraz "Wnętrza pałacu i ich symbolika".

Informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach: https://www.wilanow-palac.pl/

Zdjęcie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to kolejne wyjątkowe miejsce oferujące bogaty program w ramach listopadowego wydarzenia. / Chichebombon, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków):

- Oferta obowiązująca przez cały listopad

Bezpłatny wstęp na ekspozycje:

II piętro Zamku: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie wraz z wystawą czasową "Niech żyje król! Koronacje Sasów na Wawelu", Namioty Tureckie oraz wystawa czasowa "Arcydzieła z Kolekcji Lanckorońskich. Część 2" (wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00)

wraz z wystawą czasową "Niech żyje król! Koronacje Sasów na Wawelu", Namioty Tureckie oraz wystawa czasowa "Arcydzieła z Kolekcji Lanckorońskich. Część 2" (wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00) Podziemia Zamku: "Wawel Zaginiony" oraz "Wawel Podziemny. Lapidarium" (wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00)

(wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00) wystawa "Wawel Odzyskany" (wtorek-niedziela w godz. 9.00-17.00)

Bezpłatne lekcje muzealne:

200 lekcji stacjonarnych na podstawie listy tematów z podziałem na przedszkola i klasy I-III, klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach: https://wawel.krakow.pl/

Zdjęcie Przez cały listopad Zamek Królewski na Wawelu oferował będzie darmowy wstęp na wystawy oraz lekcje muzealne. / 123RF/PICSEL

Muzeum Łazienki Królewskie (Warszawa):

- Oferta specjalna w dniach 29-30 listopada

"Królewskie widowisko" z programem edukacyjnym dla gości indywidualnych:

spacery w związku ze 193. rocznicą powstania listopadowego : "Noc listopadowa", "Łazienki w roku 1830" oraz "Słowa - gesty - cienie" (spacer historyczno - teatralny poświęcony dramatowi Stanisława Wyspiańskiego "Noc listopadowa");

: "Noc listopadowa", "Łazienki w roku 1830" oraz "Słowa - gesty - cienie" (spacer historyczno - teatralny poświęcony dramatowi Stanisława Wyspiańskiego "Noc listopadowa"); cykl międzypokoleniowych spotkań integracyjno-artystycznych "Widowiskowy Amfiteatr" (warsztaty, podczas których powstanie haftowany obraz łazienkowskiego Amfiteatru);

(warsztaty, podczas których powstanie haftowany obraz łazienkowskiego Amfiteatru); spektakl "Didaskalia" z udziałem aktorów, którzy przy akompaniamencie współczesnej muzyki będą czytać wierszowane didaskalia z trzech dramatów Stanisława Wyspiańskiego;

z udziałem aktorów, którzy przy akompaniamencie współczesnej muzyki będą czytać wierszowane didaskalia z trzech dramatów Stanisława Wyspiańskiego; oprowadzania kuratorskie i edukatorskie po wystawie "Ikonosfera Wyspiańskiego. Noc Listopadowa w Łazienkach Królewskich" ;

; warsztaty edukacyjne w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa - oddziale Muzeum Łazienki Królewskie: warsztaty haftu inspirowane tradycjami teatralnymi Łazienek Królewskich dla dorosłych - motyw kwiatowy (haft przestrzenny) oraz kostium dla króla (haft koralikowy), a także warsztaty "Jakub Kubicki - twórca królewskich widowisk" dla dzieci w wieku 9-13 lat i opiekunów.

- Dodatkowe wydarzenia

" Widowiskowy Teatr Królewski " (3 listopada) - zwiedzanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie spektakle gościły na deskach Teatru, zobaczyć podobizny wybitnych dramaturgów oraz iluzjonistycznie namalowane loże z wyobrażeniem XVIII-wiecznej widowni.

" (3 listopada) - zwiedzanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się, jakie spektakle gościły na deskach Teatru, zobaczyć podobizny wybitnych dramaturgów oraz iluzjonistycznie namalowane loże z wyobrażeniem XVIII-wiecznej widowni. spotkania z rekonstruktorami z Towarzystwa Stanisławowskiego z okazji obchodów rocznicy koronacji króla Stanisława Augusta (16 listopada)

- Oferta obowiązująca przez cały listopad

Bezpłatny wstęp na wystawy stałe w obiektach Muzeum: Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii z Królewską Galerią Rzeźby i Teatrem Królewskim, Pałacu Myślewickim, a także Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (wtorek - niedziela);

200 bezpłatnych zajęć edukacyjnych (lekcje muzealne, warsztaty, spacery):

Warsztaty edukacyjne dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa:

" Nieznane oblicze Leonarda da Vinci " - dla dzieci w wieku 9-13 lat i opiekunów;

" - dla dzieci w wieku 9-13 lat i opiekunów; warsztaty haftu inspirowane tradycjami teatralnymi Łazienek Królewskich dla dorosłych - przypinka z motywem Słońca lub Księżyca (technika haftu złotego);

" Królewskie drapieżniki " - warsztaty dla dzieci 6-10 lat i opiekunów;

" - warsztaty dla dzieci 6-10 lat i opiekunów; " Królewskie Szkoły Jazdy " - warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat i opiekunów.

" - warsztaty dla dzieci w wieku 7-10 lat i opiekunów. "Jakub Kubicki - twórca królewskich widowisk" - warsztaty dla dzieci w wieku 9-13 lat opiekunów.

Informacje o wydarzeniach i obowiązujących rezerwacjach: https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

Zdjęcie Muzeum Łazienki Królewskie nie tylko oferuje bogaty wachlarz atrakcji na listopad, ale będzie też koordynowało badanie, by poznać oczekiwania zwiedzających i tym samym ulepszyć kolejne edycje "Darmowego Listopada". / Matpol222, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia