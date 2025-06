- Kiedy zaczęłam ostrożnie wyjmować pierścienie jeden po drugim, miałam to niezwykłe uczucie "one po prostu wychodzą i wychodzą". W sumie było to osiem wysokiej jakości pierścieni na szyję w stylu torkwes, wyjątkowo dobrze zachowanych, mimo że zostały wykonane i zdeponowane prawie tysiąc lat temu. Wyglądały prawie jak nowe. [...] To coś, czego prawdopodobnie doświadcza się tylko raz w życiu - stwierdziła Maria Lingström, członkini grupy Arkeologerna