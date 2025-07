Archeologiczne skarby w Norwegii. Tysiące przedmiotów

Archeolodzy odkryli w norweskim Oslo tysiące przedmiotów z okresu średniowiecza. Znaleziska dokonano w dzielnicy Bjørvika, w związku z rozbudową obszaru o nową szkołę. Ze względu na liczbę artefaktów oraz ich stan zachowania znalezisko to uznano za niezwykle cenne.

W dawnym porcie Bjørvika wyłaniają się średniowieczne skarby

Badacze zidentyfikowali prawie 3000 zróżnicowanych elementów, w tym buty, torby i pochwy na noże, a także broń. Ponad 80 proc. odkrycia to przedmioty skórzane. Artefakty są wyjątkowo dobrze zachowane - zdaniem badaczy uniknęły zniszczeń podyktowanych upływem czasu i zmianą warunków dzięki grubym warstwom gliny, które je chroniły.

Bogato zdobione, rzadko spotykane. Ogrom znalezisk

Znaleziono zarówno skromne, jak i bogato zdobione ręcznie szyte buty - od prostych niskich butów po wysokie obuwie z dekoracyjnymi wzorami. W zbiorach znalazły się także buciki dziecięce - ok. 40 par, w tym takie w rozmiarach odpowiednich dla ok. rocznych dzieci. "To wyjątkowo cenne znalezisko", mówią archeolodzy, tłumacząc, że bardzo rzadko spotyka się artefakty dotyczące dzieci.

- Widzimy, że powstały w nich dziury i że zostały one naprawione na różne sposoby - mówi archeolog Marja-Liisa Petrelius Grue dla "Science Norway". - Widzimy cały cykl życia buta.

Historia sprzed wieków. Jak odcisk stopy ze średniowiecza

Archeolodzy odnotowali, że buty były starannie naprawiane. Produkcja butów była niegdyś bardzo kosztowna. Znalezisko to potwierdza. Badacze zaznaczają, że po odkryciu widać, że buty miały dużą wartość w średniowiecznej Norwegii - były zadbane, wyraźnie widoczne jest poświęcanie czasu na pielęgnację i wydłużenie okresu przydatności obuwia.

- Kiedy dziś trzymamy jeden z tych butów w dłoniach, czujemy się, jakbyśmy byli blisko osoby, która w nim chodziła. Widzimy, jak skóra jest przetarta w miejscach, gdzie palce są zgięte, jak podeszwa jest przetarta, a nawet całkowicie zużyta pod piętą i podeszwą palców, są często także ślady napraw. To jak odcisk stopy ze średniowiecza: namacalny dowód na to, że ktoś mieszkał, chodził i prowadził życie w tym mieście. Choć but został wyrzucony, zapomniany lub zgubiony setki lat temu, wciąż niesie ze sobą historię, którą możemy teraz opowiedzieć - podaje Norweskie Muzeum Morskie.

Ważne odkrycie. Tak żyli mieszkańcy Oslo 600-700 lat temu

Odnaleziono też wiele różnych części toreb i sakiewek, które były dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wskazuje to na pomysłowość i przemyślaną produkcję, szczególnie zważywszy na fakt, że wówczas nie produkowano odzieży z kieszeniami, podają naukowcy. Znaleziono też liczne fragmenty pochew na noże i miecze, co podkreśla, jak ważne były tego typu przedmioty osobiste w tamtych czasach.

- W średniowieczu niewielu ludzi wychodziło z domu bez noża. Wisiał on u pasa, gotowy do użycia w codziennych czynnościach: krojeniu jedzenia, cięciu, czy otwieraniu worka ze zbożem. Nóż nie wisiał luzem, tylko był chroniony w skórzanej pochwie - podają specjaliści.

Odkrycia dostarczają nowych informacji o codziennym życiu mieszkańców Oslo sprzed 600-700 lat. Więcej szczegółów na temat produkcji wyrobów skórzanych w średniowiecznej Norwegii oraz o samym odkryciu można znaleźć w komunikatach Norweskiego Muzeum Morskiego.

