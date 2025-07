Dzięki badaniom georadarowym udało się zlokalizować ślady ulic, budynków i ogółem zarys dawnego układu urbanistycznego. To wystarczyło, by norweskie Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego dało zielone światło do rozpoczęcia wykopalisk, których pierwszy etap niedawno dobiegł końca. Muzeum Anno i Norweski Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym podzieliły się efektami prac.