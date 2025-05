Ślady tętniącej dawniej życiem społeczności przez ponad 1500 lat pozostawały w ukryciu, pod nawet 6-metrową warstwą popiołu. Taki stan rzeczy trwał aż do przypadkowego odkrycia - do wiekopomnego momentu doszło w XVI wieku podczas prac hydrotechnicznych. Oficjalne wykopaliska rozpoczęto natomiast w 1748 roku na polecenie króla Neapolu, a ujawnienie zatrzymanego w czasie starożytnego miasta zmieniło wcześniej znaną historię, stopniowo pokazując światu archeologiczne skarby Pompejów oraz dramatyczne ślady minionych wydarzeń.

Giuseppe Fiorelli, który w XIX wieku zarządzał wykopaliskami na terenie Pompejów, opracował metodę wykonywania gipsowych odlewów ciał mieszkańców miasta, poległych w wyniku eksplozji Wezuwiusza. Z czasem zaczęto też używać przeźroczystego tworzywa - w ten sposób wewnątrz odlewu widać m.in. kości zmarłych. Upublicznione relikty robią na zwiedzających ogromne wrażenie, przybliżając ich do ludzi, którzy żyli w cieniu wulkanu i przez ten wulkan odeszli z tego świata. Obok tych dramatycznych dowodów minionych wydarzeń znajdują się także inne, mniej wstrząsające - które pokazują, że do czasu katastrofy mieszkańcy Pompejów wiedli raczej przyjemny żywot.

Miasto założone w VII wieku p.n.e. przez Osków upadło w czasach Cesarstwa Rzymskiego. W zgliszczach Pompejów i Herkulanum, które również zostało dotknięte tragedią, odnaleziono około 2000 ciał, choć szacuje się, że ofiar było więcej - ich całkowita liczba pozostaje nieznana, co jakiś czas badacze natrafiają na kolejne szczątki. Wiadomo przy tym, że w Pompejach i Herkulanum mieszkało 15-20 tys. osób. Co się z nimi stało? Z pewnością wielu szczątek nadal nie odkryto, ale część mieszkańców uszła też z życiem. Niektórzy akurat przebywali poza miastem, inni zdołali natomiast uciec. Rzymskie zapisy, które się zachowały, wskazują, że co najmniej 200 mieszkańców Pompejów i Herkulanum uniknęło tragedii i znalazło azyl gdzieś indziej. Archeolodzy odkryli też na obrzeżach Pompejów stajnie ze szczątkami przygotowanych do drogi koni, co sugeruje, że właściciele mogli w ten sposób próbować ucieczki w momencie erupcji. Ratunku szukano na wiele sposobów.