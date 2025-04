Mimo że para została przedstawiona razem, naukowcy nie są przekonani, czy była ona małżeństwem. "Ponieważ wygląda ona jak bardzo ważna kobieta z lokalnej elity, jest też pomysł, że mogła być kapłanką bogini Ceres, bowiem trzyma te rośliny i coś, co wygląda jak zwój papirusu " - mówi Gabriel Zuchtriegel, dyrektor parku archeologicznego w Pompejach. Kapłanki w starożytnym Rzymie musiały zachować dziewictwo do końca służby i dopiero po jej zakończeniu mogły wyjść za mąż.

Rzeźby nagrobne nie zawsze przedstawiały pary. "Czasami było to dwóch mężczyzn, a czasami nawet troje" - powiedział Zuchtriegel. "Mógł to być jej mąż, ale także i syn. Nie było inskrypcji, więc nie wiemy". Jakość wykonania rzeźb świadczy, że mogły one pochodzić z późnego okresu Republiki Rzymskiej (ok. 146 r. p.n.e. do 31 r. p.n.e.). Mężczyzna z pewnością należał do elity - tylko ta część społeczeństwa mogła sobie pozwolić na tak bogate uwiecznienie wizerunku po śmierci.