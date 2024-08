W pobliżu miasta Budyně nad Ohří w Czechach, około 56 km na północny zachód od Pragi archeolodzy podczas rutynowych prac na polu odnaleźli liczne artefakty z epoki brązu, o czym poinformowało Radio Prague International.

Skarb z epoki brązu zakopany celowo pod ziemią

Używając wykrywacza metali, archeolog natknął się na zbiór metalowych przedmiotów ukrytych pod Ziemią. Po dokładniejszym zbadaniu eksperci z Podřipské Museum w Roudnicach nad Labem odkryli, że były one częścią skarbu. Składa się on z ośmiu dość dobrze zachowanych pierścieni naramiennych, ośmiu toporów, dwóch szpilek i jednego grotu włóczni. Naukowcy szacują, że większość przedmiotów znalezionych za pomocą wykrywaczy metali pochodzi sprzed 3,5 tys. lat.

Jak przekazał Martin Trefný, archeolog i kierownik Muzeum Podřipskégo w Roudnicach nad Łabą, przedmioty te zostały celowo ukryte, choć nigdy nie dowiemy się na pewno dlaczego.

Po pierwsze, takie skarby mogły być używane jako dary wotywne lub dary dla bóstw. Druga teoria głosi, że skarb jest wynikiem jakiegoś incydentu, który miał miejsce we wsi. Na przykład, wieś mogła zostać zaatakowana przez wrogów, a ponieważ przedmioty są naprawdę cenne, ludzie chcieli ukryć swoją własność, aby zapobiec jej kradzieży przez wroga. Trzecia teoria głosi, że mógł to być dół magazynowy jakiegoś producenta lub handlarza. Cytuje kierownika muzeum czeskie radio

Dodał też, że wszystkie przedmioty są "typowe dla epoki środkowego brązu, chociaż jeden topór jest jeszcze starszy. Pochodzi z epoki czesnego brązu".

Biżuteria i broń warte miliony koron

Jak przekazał Martin Trefný takie znalezisko w Czechach jest nadal dość rzadkie. Choć pokusił się oszacowanie jego wartości na miliony koron czeskich (1 mln Kč to ok. 170 tys. zł), to dla badaczy wartość naukowa znacznie przewyższa tę finansową.



Odkrycia dokonano rok temu, ale informacja o nim ujrzała światło dzienne dopiero niedawno. Przez ten czas eksperci z instytutu Archeologii i Muzeologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie dokładnie zbadali przedmioty. Co więcej, nawet po tym ujawniono jedynie okolice odnalezienia skarbu, ale dokładna lokalizacja wciąż utrzymywana jest w tajemnicy, aby żaden amator poszukiwania skarbów specjalnie czy przypadkowo nie zdewastował stanowiska. Cenne przedmioty nie zostały jeszcze udostępnione publiczności. Stanie się to dopiero po poddaniu ich zabiegom konserwatorskim.