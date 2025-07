Wraz ze zbliżającym się końcem swojej misji w Malborku, Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii opublikowały specjalny film, w którym dziękują partnerom z Polski oraz Szwecji, którzy w tym samym czasie co Brytyjczycy, prowadzą w naszym kraju swoją pierwszą zagraniczną misję Air Policing po wejściu do NATO.

Przeniesienie myśliwców z innych państw do Malborka to pomoc dla polskich Sił Powietrznych np. w regularnych misjach monitorowania sytuacji podczas rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Dzięki temu nasz system obrony może efektywniej zareagować, przy ewentualnej sytuacji naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez pocisk czy drona . Dodatkowo zwiększa to rekonesans NATO na obszarach granicznych Polski w rejonie Morza Bałtyckiego

Potwierdza to także zaangażowanie Wielkiej Brytanii we wspólną obronność. Brytyjskie myśliwce już wcześniej pojawiały się nad polskim niebem w ramach patroli po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O tym, jak wyglądają takie patrole nad Polską opowiedział Interii GeekWeek pilot 9. Eskadry Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, Ben Chergui .

Prezencja sił powietrznych różnych państw w Polsce to stały element ochrony wschodniej flanki NATO. Warto pamiętać, że gdy brytyjska misja w Malborku dobiega końca, już zapowiedziane jest przybycie kolejnych lotników z zagranicy do Polski. W drugiej połowie tego roku do naszego kraju ma zostać wysłany kontyngent z Norwegii z myśliwcami F-35. To swoista kontynuacja misji, która zaczęła się w styczniu bieżącego roku.