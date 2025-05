22. Baza Lotnictwa Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w rejonie Malborka jest jednym z najważniejszych miejsc dla bezpieczeństwa NATO. To jednostka, do której kraje Sojuszu regularnie przebazowują swoje siły lotnicze w ramach rotacji do misji Enhanced Air Policing. Jej celem jest utrzymanie prezencji, nadzoru oraz odstraszania poprzez regularne patrole oraz umożliwienie szybkiej reakcji na naruszenia przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki NATO 24 godziny na dobę. W przypadku Malborka monitorowanym rejonem jest przede wszystkim Morze Bałtyckie. Enhanced Air Policing wdrożony w 2014 roku po aneksji Krymu, ma być jasnym sygnałem szczególnie dla Rosji. Nie ma co ukrywać, że w obecnych czasach taka prezencja jest szczególnie ważna.