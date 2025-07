Ta popularna metoda na chrapanie może poważnie zaszkodzić twojemu zdrowiu

Nie każdy wie, że cierpi na to schorzenie. Objawia się tym, że kilka razy na godzinę człowiek przestaje oddychać na od kilku sekund do nawet minuty. Cięższe przypadki zakładają zaprzestanie oddychania nawet setki razy w ciągu każdej nocy .

Entuzjaści klejenia taśmą ust w nocy mają główny cel: oddychanie nosem - co według ekspertów jest zdrowsze, ponieważ włoski w nosie filtrują kurz, alergeny i inne zanieczyszczenia powietrza. Dzięki oddychaniu nosem wdychane powietrze się nawilża, stając się łagodniejsze dla płuc. Ponadto działa relaksująco, będąc często polecane do praktykowania podczas jogi i medytacji, a także wyciszania się przed odpoczynkiem.

- Język musi być uniesiony i wysunięty do przodu, inaczej nie odczuje się korzyści z oddychania przez nos - mówi Ann Kearney, logopeda. - Aby to zrobić, umieść czubek języka bezpośrednio za przednimi zębami, a następnie rozluźnij go wzdłuż górnego podniebienia i tam go trzymaj.