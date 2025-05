Według Beaudoina taśmowanie poznawcze to technika, polegająca na wymyśleniu losowych, bezosobowych i nieemocjonalnych słów. Następnie do każdej litery tego słowa należy wyobrazić sobie jak najwięcej innych wyrazów, zaczynających się na tę samą literę, każde trzymać w umyśle przez pięć do ośmiu sekund, a następnie przejść do kolejnego znaku.