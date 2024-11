W eksperymencie uczestnicy dostali zestaw zagadek do rozwiązania, przy których w tle odtwarzano unikalny dźwięk. Na koniec sesji naukowcy zebrali wszystkie zagadki, których uczestnicy nie zdołali rozwiązać, a podczas snu uczestników odtwarzano im dźwięki związane z niektórymi nierozwiązanymi zagadkami. Następnego ranka uczestnicy wrócili do laboratorium, aby ponownie spróbować rozwiązać zagadki, z którymi nie dali sobie rady poprzedniego dnia. Współczynnik rozwiązanych zagadek był wyższy w przypadku tych, które były podpowiedziane dźwiękowo w nocy, co sugeruje, że te dźwięki pobudziły śpiący mózg do pracy nad rozwiązaniem problemu.

Ukryte połączenia i hypnagogia

Jak to możliwe? Zdaniem badaczy jednym ze sposobów, w jaki sen może pomóc nam rozwiązywać problemy, jest odkrywanie powiązań między przedmiotami i zdarzeniami. Jak odkryli naukowcy podczas jednego z badań, w którym poprosili uczestników, aby nauczyli się powiązań między czterema różnymi elementami, tj. zwierzęciem, miejscem, przedmiotem i jedzeniem, odnoszącymi się do wydarzenia, które badacze im opisali. Niektóre z nich były oczywiste, a inne jedynie pośrednio związane ze zdarzeniem - badacze odkryli, że po nocy snu uczestnicy lepiej rozpoznawali te subtelne ukryte połączenia.

Inną możliwą odpowiedzią jest pobudzanie kreatywności, z którego korzystać miał sam Thomas Edison. Był on ogromnym fanem drzemek, podczas których trzymał w dłoni kulę - kiedy zasypiał, kula wypadała z jego dłoni i go budziła, pozwalając korzystać ze stanu przejściowego między jawą i snem.

Ten, jak wyjaśniają naukowcy, sprzyja hipnagogi, czyli zjawisku fizjologicznemu charakteryzującemu się występowaniem wyrazistych wyobrażeń i doznań zmysłowych. I jak udowadniają badania, te wizje pomagają w twórczym rozwiązywaniu problemów, więc jeśli mielibyście jeszcze jakieś wątpliwości, to "przespanie się" z problemem faktycznie działa!