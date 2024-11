Zdrowe tłuszcze chronią przed rakiem

Średnia wieku uczestników wynosiła 56,4 roku, a 90,9 proc. stanowiły osoby rasy białej. Przez prawie 13 lat obserwacji u 29 838 osób zdiagnozowano nowotwór. Badanie wykazało, że uczestnicy z wyższymi poziomami omega-3 we krwi mieli mniejsze ryzyko zachorowania na pięć spośród 19 badanych typów nowotworów, w tym okrężnicy, żołądka i płuc. Jednak wyższe stężenie omega-3 wiązało się z nieznacznie wyższym ryzykiem raka prostaty, co sugeruje, że nie wszystkie nowotwory mogą być w ten sam sposób zależne od poziomów omega-3.

Omega-6 również miały korzystny wpływ na zdrowie uczestników badania. Wyższe poziomy omega-6 były związane z niższym ryzykiem wystąpienia 14 z 19 analizowanych typów nowotworów, w tym: mózgu, pęcherza moczowego i czerniaka złośliwego.

Zalecenia dotyczące spożycia kwasów omega-3 i omega-6

Chociaż nie istnieją oficjalne wytyczne dotyczące minimalnego spożycia tych kwasów tłuszczowych, większość organizacji zdrowotnych zaleca przyjmowanie 250-500 mg połączonych EPA i DHA dziennie. Taka ilość może być dostarczona z około 227 g tłustych ryb tygodniowo. W przypadku omega-6, według Food and Nutrition Board of the US Institute of Medicine, odpowiednie dzienne spożycie wynosi 17 g dla mężczyzn i 12 g dla kobiet w wieku 19-50 lat.

Dla kobiet to prosta decyzja - powinny zwiększyć spożycie kwasów omega-3 twierdzi prof. Kaixiong Ye z UGA.

Warto jednak wspomnieć, że naukowcy wskazują na pewne ograniczenia badania, które trzeba wziąć pod uwagę. A mowa m.in. o przewadze uczestników o pochodzeniu europejskim, więc wyniki mogą nie odnosić się do innych grup etnicznych, niskiej liczbie przypadków niektórych typów nowotworów, co ogranicza to siłę statystyczną wyników i brak uwzględnienia indywidualnych różnic genetycznych, które powinny zostać przedmiotem kolejnych badań.