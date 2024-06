Po co potrzebujemy snu? Wcale nie po to, co sądziliśmy!

Nowe badanie ujawnia bardziej szczegółowe informacje na temat tego, do czego tak naprawdę potrzebujemy snu. Przez długi czas sądzono, że mózg wykorzystuje go do wprowadzenia na najwyższe obroty swojego system usuwania odpadów, znanego jako układ glimfatyczny, który oczyszcza mózg z toksyn powstałych w procesie oddychania komórkowego oraz dostarcza do niego składniki odżywcze i białka.

Po co śpimy? Teraz już nie wiadomo

Badania na myszach przeprowadzone przez naukowców Imperial College London sugerują jednak, że działa on lepiej w innych okolicznościach. Jak możemy przeczytać w ich publikacji w czasopiśmie Nature Neuroscience, chociaż nowe odkrycie wymaga jeszcze potwierdzenia na ludziach, to wiele wskazuje na to, że nasze "centrum dowodzenia" lepiej niż podczas snu pozbywa się toksyn w czasie aktywności.



Obszar (naukowy) był tak bardzo skupiony na idei usuwania zanieczyszczeń jako jednego z kluczowych powodów, dla których śpimy, więc oczywiście byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy w naszych wynikach zaobserwowaliśmy coś przeciwnego wyjaśnia współautor badań, prof. Nick Franks.