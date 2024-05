Jest nowy sposób na depresję. To... psychodeliczna żaba

To właśnie dlatego naukowcy z Mount Sinai i Columbia University postanowili przyjrzeć się bliżej jednemu z tych psychodelików, bufoteninie (5-HO-DMT). Jest on wytwarzany przez gruczoły skórne ropuchy koloradzkiej, czyli jednego z największych gatunków żab w Ameryce Północnej, dorastającego do 18 cm i może powodować euforię i silnie halucynacje podobne do tych wywoływanych przez LSD (z tego powodu National Park Service zdecydowało się swego czasu na oficjalny komunikat, prosząc o nielizanie żab!)

Ropucha leczy depresję i stany lękowe

Badacze zauważyli jednak, że substancja może też powodować szybki spadek objawów depresji i lęku, choć w przeciwieństwie do niektórych innych psychodelików, 5-MeO-DMT wydaje się aktywować receptory 5-HT1A. Zespół zbadał więc 5-MeO-DMT przy użyciu różnych metod analizy, w tym kriogenicznej mikroskopii elektronowej, co pozwoliło potwierdzić, że 5-MeO-DMT aktywuje oba rodzaje receptorów 5-HT, a także szczegółowo poznać dokładną strukturę związku.

Następnie stworzyli jego zmodyfikowane wersje, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób oddziałuje z tymi receptorami. Ostatecznie stworzyli wariant 5-MeO-DMT, który znacznie silniej aktywował 5-HT1A i przetestowali go na myszach, u których wystąpiły objawy depresji i lęku.

U tych myszy zmodyfikowany 5-MeO-DMT wydawał się niezawodnie indukować działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, nie powodując typowych efektów psychodelicznych obserwowanych w przypadku naturalnej postaci, które mogłyby skomplikować jego bezpieczne stosowanie u ludzi.