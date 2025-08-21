Mobilna telewizja przyszłości. Emitel testuje technologię 5G Broadcast [WIDEO]

Technologia 5G Broadcast otwiera zupełnie nowe możliwości. Umożliwia jednoczesną dystrybucję treści do nieograniczonej liczby urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów czy odbiorników samochodowych - bez konieczności nawiązywania indywidualnych połączeń. Dzięki temu może znaleźć zastosowanie zarówno w darmowej telewizji mobilnej, transmisjach na żywo i radiu cyfrowym, jak i przy aktualizacjach oprogramowania czy w systemach ostrzegania kryzysowego. Co ważne, sygnał 5G Broadcast można odbierać także w sytuacjach przeciążenia sieci komórkowej lub jej czasowej niedostępności. To czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla transmisji masowych wydarzeń sportowych czy koncertów, a także w sytuacjach nadzwyczajnych.