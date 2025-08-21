Mobilna telewizja przyszłości. Emitel testuje technologię 5G Broadcast [WIDEO]
Emitel - operator infrastruktury nadawczej - we współpracy z Telewizją Puls rozpoczął w Warszawie testy sygnału w technologii 5G Broadcast. To pierwszy w kraju projekt, w którym wykorzystano naziemną sieć nadawczą do przesyłania treści telewizyjnych w trybie jednokierunkowym (broadcast) - bez udziału sieci komórkowej, logowania do internetu czy użycia karty SIM.
Technologia 5G Broadcast otwiera zupełnie nowe możliwości. Umożliwia jednoczesną dystrybucję treści do nieograniczonej liczby urządzeń mobilnych - smartfonów, tabletów czy odbiorników samochodowych - bez konieczności nawiązywania indywidualnych połączeń. Dzięki temu może znaleźć zastosowanie zarówno w darmowej telewizji mobilnej, transmisjach na żywo i radiu cyfrowym, jak i przy aktualizacjach oprogramowania czy w systemach ostrzegania kryzysowego. Co ważne, sygnał 5G Broadcast można odbierać także w sytuacjach przeciążenia sieci komórkowej lub jej czasowej niedostępności. To czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem dla transmisji masowych wydarzeń sportowych czy koncertów, a także w sytuacjach nadzwyczajnych.
Technologię prezentuje najnowszy film Emitel, w którym eksperci spółki - Urszula Marzec, Patryk Reda i Wojciech Szczęsny - wyjaśniają zasady działania systemu oraz pokazują testową aplikację mobilną, mogącą w przyszłości stać się pełnoprawnym "telewizorem" zawsze dostępnym "pod ręką" widzów.
Standard 5G Broadcast testowany jest obecnie w kilkunastu krajach Europy - m.in. w Niemczech, Francji, Austrii i Czechach. Specjaliści podkreślają, że rozwiązania broadcastowe stanowią naturalne uzupełnienie usług transmisji mobilnej. W warszawskich testach Emitel transmituje obecnie kanały TV Puls i PULS2, a celem projektu jest przygotowanie rynku - zarówno nadawców, jak i właścicieli mediów - do szerszego, ogólnopolskiego wdrożenia tej technologii. Dowiedz się więcej o współpracy Emitel i Telewizji Puls: https://emitel.pl/komunikaty-prasowe/5g-broadcast-emitel-testuje-nowy-standard-telewizji-mobilnej-dla-telewizji-puls/.
Źródło informacji: Emitel
Artykuł sponsorowany