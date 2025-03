Wśród przyczyn problemów ze snem można wymienić m.in. bezdech senny, spożywanie alkoholu, nadużywanie napojów bogatych w kofeinę, a także zażywanie substancji psychoaktywnych lub niektórych leków. Skutkiem tego jest zły nastrój, a w poważniejszych przypadkach nawet pogorszenie funkcji poznawczych. Bóle głowy, opóźniony czas reakcji, drażliwość, problemy z pamięcią czy koncentracją to kolejne częste powikłania bezsenności.

Co może pomóc w zaśnięciu i przespaniu całej nocy?

Istnieje wiele gadżetów i porad, które mogą być pomocne przy dbaniu o swoją higienę snu. Nie warto od razu uciekać się do farmakologii, bo być może inne propozycje rozwiążą problem braku snu.

Jednym z przykładowych rozwiązań jest przemeblowanie sypialni. Ustawienie łóżka jest ważnym elementem i przyczynia się do Twojego wyspania. Powinno przylegać do ściany i najlepiej, żeby nie było za nią głośnego pomieszczenia. Jeśli zaś nie da się ustawić łóżka przy cichej ścianie, warto zrezygnować z tego pomysłu, pozostawiając mebel na środku pokoju. Nie zapomnij o wygodnym materacu i poduszkom, które zapewnią Ci komfort. Dzięki temu będziesz się lepiej wysypiać.

Eksperci twierdzą, że warto rozważyć całkowite usunięcie elektroniki z sypialni. Spędzając czas w łóżku na innych czynnościach niż spanie, przestajesz kojarzyć je jako miejsce do odpoczynku, co utrudnia późniejszy relaks. Poza tym niebieskie światło, które emitują ekrany, hamuje produkcję melatoniny w organizmie, prowadząc do problemów z zaśnięciem.