W dolinie Taurus-Littrow, w cieniu potężnego masywu South Massif, znajduje się jedna z najbardziej intrygujących formacji geologicznych na Księżycu, a mianowicie Light Mantle. Ta jasna smuga, lub jak kto woli, pięciokilometrowy depozyt materiału, uznawany za pozostałość starożytnego osuwiska, przez dekady pozostawał zagadką dla naukowców.

Jednak dopiero teraz, po ponad pół wieku badań, dzięki nowoczesnym technologiom i ponownej analizie próbek zebranych podczas misji Apollo 17, badaczom udało się rozwikłać tajemnicę pochodzenia i natury Light Mantle, rzucając nowe światło na geologiczne procesy kształtujące powierzchnię Księżyca. Wyniki tych badań, opublikowane w ramach programu Apollo Next Generation Sample Analysis (ANGSA), otwierają drzwi do lepszego zrozumienia nie tylko Księżyca, ale także innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym.

Dane z Apollo 17 pozwoliły odkryć tajemnicę Light Mantle

Próbki z Light Mantle, zebrane w 1972 roku przez astronautów Eugene'a Cernana i Harrisona Schmitta, przez ponad pół wieku pozostawały w stanie nienaruszonym w skarbcu NASA. W 2025 roku, dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak skanowanie mikro-CT, naukowcy zdołali dokładnie zbadać strukturę i skład chemiczny tych próbek, w tym rdzeni wiertniczych z obszaru osuwiska.

Analizy potwierdziły, że Light Mantle powstało w wyniku masywnego osuwiska, prawdopodobnie wywołanego przez uderzenie meteorytu, które mogło być związane z formacją krateru Tycho, oddalonego o tysiące kilometrów. Badania ujawniły obecność lekkich minerałów, takich jak plagioklaz, oraz potencjalnych fragmentów księżycowego płaszcza, co sugeruje, że osuwisko wyniosło na powierzchnię materiały z głębszych warstw Księżyca. To odkrycie potwierdza, że Light Mantle jest unikalną formacją na Księżycu, będącą jedynym znanym osuwiskiem tego typu, co czyni je kluczowym obiektem do badania procesów geologicznych.

Light Mantle oknem na historię geologiczną Księżyca

Odkrycia te mają dalekosiężne implikacje dla przyszłych misji księżycowych, w tym programu Artemis, który planuje lądowania w rejonie południowego bieguna Księżyca. Zrozumienie mechanizmów powstawania Light Mantle dostarcza cennych informacji o dynamice osuwisk i składzie księżycowej skorupy, co może pomóc w planowaniu eksploracji innych obszarów, takich jak basen South Pole-Aitken.

Badania wskazują, że Light Mantle może być oknem na historię geologiczną Księżyca, ujawniając procesy, które kształtowały jego powierzchnię miliardy lat temu. Co więcej, nowe techniki analityczne zastosowane w projekcie ANGSA pokazują, jak wiele jeszcze można dowiedzieć się z próbek zebranych ponad 50 lat temu, inspirując naukowców do dalszych badań nad tajemnicami naszego najbliższego kosmicznego sąsiada. Rozwiązanie zagadki Light Mantle to kolejny krok w kierunku pełniejszego zrozumienia ewolucji Księżyca i Układu Słonecznego.

