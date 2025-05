Podpułkownik Christopher Jacob, dowódca 140. Skrzydła Ekspedycyjnego: Podczas Air Policing mamy ogromną ilość czasu na wspólne szkolenia i wymianę doświadczeń, co do np. taktyki czy rozwiązań systemowych. Wszyscy tu uskuteczniamy taką naukę, bo uczenie się od siebie jest naturalnie również ważnym elementem takich międzynarodowych misji.

- Myślę, że szczególnie dla nas ważną lekcją jaką mogą przekazać Polacy i Szwedzi, jest sposób działania i taktyka operacji bliżej "granicy" NATO. Już samo to, że w tym regionie pod względem częstotliwości misji i działań w powietrzu jest intensywniej, daje to nowe doświadczenie. Nawet jeśli wykonujemy de facto te same działania, jakie wykonywalibyśmy w Wielkiej Brytanii.

Oczywiście stacjonując w jednym miejscu z pilotami oraz inżynierami z innych sił powietrznych, udziela się nam wszystkim taka zdrowa rywalizacja. Ale to samo w sobie się przekłada na kluczowe wymiany myśli i doświadczeń, które wpływają na to, że zwyczajnie lepiej wykonujemy swoje zdania.

- Szwedzi w swoich Gripenach od lat współpracowali z państwami NATO więc ich przejście do bycia pełnoprawnymi członkami Sojuszu było bardzo naturalne i zasadniczo bezproblemowe, jak możemy stwierdzić na bazie tego, co widzimy tu w Malborku. Same szwedzkie myśliwce Gripen są skonstruowane tak, aby były kompatybilne z systemami NATO. Po przybyciu Gripenów widzimy, że te samoloty, jak i ich piloci są w stanie naprawdę dowieźć dobre rezultaty i wykonać misje. A to jest najważniejsze.