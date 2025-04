Miejscowe służby ostrzegły, że ogień szczególnie zagraża pradawnej roślinności w hrabstwie Inyo, w pobliżu granicy Kalifornii i Nevady. Na liście zagrożonych miejsc znajduje się między innymi pasmo Gór Białych, będących częścią majestatycznych Gór Skalistych. W tym regionie położony jest las sosnowy Bristlecone , znany z drzew, które są świadkami historii od epoki brązu. Najstarsze z nich to Methuselah. Jest to prawdopodobnie najstarszy żywy organizm na Ziemi, którego dokładna lokalizacja, dla jego ochrony, pozostaje tajemnicą.

Drzewa te, należące do gatunku sosny długowiecznej (Pinus longaeva), są prawdziwymi świadkami historii, sięgającymi epoki brązu. Te niezwykłe okazy przetrwały tysiąclecia dzięki swojej zdolności do adaptacji w surowych warunkach. Rosną na wysokościach od 2800 do 3400 metrów, gdzie gleba jest uboga, a klimat ekstremalny. Ich skręcone, poskręcane pnie i gałęzie są efektem walki z trudnymi warunkami środowiskowymi, co nadaje im unikalny, niemal rzeźbiarski wygląd.