Dekoracje, choć zgodne z ozdobami grobowca ojca Idy, są wyjątkowo bogate jak na ówczesny okres, co może świadczyć o prestiżu rodziny kapłanki. Archeolodzy odkryli również szczątki Idy oraz pozostałości materiałów tekstylnych, a w grobowcu znajdowały się także kanopowe słoje, w których przechowywano jej organy wewnętrzne - wątrobę, śledzionę, płuca i jelita - usunięte podczas procesu mumifikacji. Na podstawie tych szczątków naukowcy oszacowali, że kapłanka zmarła w wieku około 40 lat.

Asjut: zapomniane miejsce, zapomniany czas

Odkrycie komory grobowej Idy w nekropolii Asjutu wnosi cenne informacje na temat roli tego miasta w okresie Średniego Państwa, które trwało od około 2030 do 1650 r. p.n.e. Asjut, położony strategicznie pomiędzy starożytnymi Memfisem a Tebami, był miastem o ogromnym znaczeniu politycznym i kulturowym. Z czasem jednak zostało ono zakopane przez osady powodziowe Nilu i współczesny rozwój urbanistyczny, przez co jego historia była mniej rozpoznana niż innych znanych miejsc, jak Teby czy Luksor.

Średnie Państwo pozostawiło najmniej fizycznych dowodów archeologicznych spośród trzech wielkich okresów egipskich królestw. Wiele pomników z tego okresu zostało zniszczonych przez złodziei, a inne przekształcone lub zniszczone w wyniku erozji. Właśnie dlatego historia tego okresu jest często pomijana w badaniach naukowych.

Odkrycie grobowca Idy to cenne uzupełnienie tej luki w wiedzy o tym okresie. Zespół archeologów przekazał swoje odkrycia egipskiemu Ministerstwu Turystyki i Starożytności, co z pewnością przyczyni się do akademickiego ożywienia Asjutu i przyciągnie uwagę do mniej znanych, ale niezwykle istotnych okresów historii starożytnego Egiptu.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!