Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wspólnie ogłosiły w maju bieżącego roku, że ukraińska armia w końcu może używać całej dostępnej broni do ataków realizowanych bezpośrednio na terytorium Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy niemal natychmiast rozpoczęły serię ataków w samej Rosji z wykorzystaniem własnej broni oraz tej otrzymanej od krajów NATO.

W ostatnim miesiącu, SZU przeprowadziły kilka spektakularnych ataków na rosyjskie obiekty wojskowe. W efekcie najnowszego, myśliwiec MiG-29 zrzucił potężną bombę AASM Hammer na jedną z głównych siedzib Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB/KGB) w obwodzie briańskim w Rosji. W wyniku ataku, kompleks budynków został całkowicie zrujnowany i nie nadaje się już do użytku. Cały ten niezwykły atak został uwieczniony na filmie. Co ciekawe, był to nowy obiekt, którego budowę rozpoczęto tuż przed wojną.

MiG-29 zaatakował siedzibę FSB w Rosji

Władze Rosji nie zajęły oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Nie ujawniono liczby ofiar i rozmiaru strat materialnych, ale ukraińscy eksperci militarni podali, że w zniszczonych budynkach znajdowała się siedziba dowództwa rosyjskich wojsk prowadzących operacje wojenne na terenach graniczących z Ukrainą.

Siły Zbrojne Ukrainy już zapowiedziały całą falę ataków realizowanych bezpośrednio na terytorium Rosji. Ma to być następstwem dostarczenia potężniej broni z krajów NATO, w tym z USA. W najbliższych dniach mamy spodziewać się dotkliwych strat po stronie rosyjskiej, które mają mieć niebagatelny wpływ na dalszy przebieg wojny.

Rosjanie dostali ultimatum od Donalda Trumpa

Przez ostatnie miesiące front praktycznie stał, jednak od dwóch tygodni, Rosjanie rozpoczęli największą od dwóch lat ofensywę w obwodzie zaporoskim i donieckim. Władimir Putin dostał od Donalda Trumpa ultimatum, w ramach którego ma zakończyć wojnę w ciągu 50 dni. Kreml może przez kolejne tygodnie tylko grać na czas, oszukując i zwodząc polityków z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w kwestii podpisania paktu pokojowego.

AASM-250 Hammer to francuska "skrzydlata" bomba, która cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. Jest to system modułowy, który przekształca standardowe bomby lotnicze o masie 250 kg (np. Mk 82, BLU-111) w inteligentną broń dalekiego zasięgu, zdolną do działania w każdych warunkach pogodowych. W przypadku zrzucania ich z dużej wysokości, mogą one razić cele w odległości do 70 km od pozycji zrzucającego je samolotu. Ma ona wagomiarę 250 kg (Mk 82), zwiększając masę tej broni do 340 kg.

Ukraińcy użyli potężnej bomby lotniczej AASM Hammer

AASM jest wyposażony w zaawansowane systemy naprowadzania, w tym inercyjne oraz GPS. To zapewnia tej broni dość dobrą celność, nawet w obliczu silnych zakłóceń. Niektóre wersje dysponują także systemami naprowadzania na podczerwień lub odbitą wiązkę lasera, są jednak rzadziej używane. Celność wynosi od 10 do nawet 1 metra. Cena jednej bomby Hammer to ponad 210 tysięcy dolarów.

Sebastien Lecornu, minister Sił Zbrojnych Francji, powiedział, że ukraińskie myśliwce MiG-29, Su-27 i frontowe bombowce Su-24 zostały przystosowane do przenoszenia nowych francuskich bomb AASM. Niestety, liczba Hammerów dostarczonych dotychczas na Ukrainę przez Francję nie jest znana. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bomby te używano do ataków na strategiczne cele na wschodzie Ukrainy.

