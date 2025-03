Piramida na Pustyni Judzkiej została zbudowana z ręcznie ciosanych kamieni, z których każdy waży setki kilogramów. Kierownicy wykopalisk nie wiedzą dokładnie, do czego służyła ta budowla. Mógł to być pomnik, grób lub wieża strażnicza chroniąca szlak handlowy znad Morza Martwego do portów przybrzeżnych.