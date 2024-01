Sensacyjny skarb z czasów Imperium Rzymskiego odkryty w Polsce

Przypadkowe odkrycie antycznego skarbu

Odkrycia dokonała przypadkiem grupa leśników, którzy spacerowali na terenie Lasów Strzeleckich w powiecie hrubieszowskim. W leśnej ściółce natrafili nagle na wystający żelazny przedmiot. Szybko zorientowali się, że nie jest jedyny.

Wszystkie żelazne elementy znajdowały się w jednym miejscu i łącznie udało się zebrać ich kilka kilogramów. Leśnicy nie mogli zidentyfikować, co właściwie znaleźli, ze względu na błoto i korozję. Skontaktowali się więc z przedstawicielami Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, które od razu poprosiło o przywiezienie żelaznych elementów. Ci zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z niezwykłym skarbem archeologicznym.

- Zobaczyłem zdjęcia. Jak tylko przekonałem się, z czym mamy do czynienia, powiedziałem, żeby pakowali to wszystko i przyjeżdżali z tym do Muzeum, bo to powinno zostać w Muzeum albo być przekazane do konserwatora. Przyjechali dosłownie po dwóch godzinach. Z wielkiego koszyka na grzyby zaczęli wyciągać kolejne przedmioty pozawijane w zabezpieczenia. Na moim stole pokazało się 10 grotów żelaznych, 2 topory i inne przedmioty, które z uwagi na stan zachowania były trudne do określenia - stwierdził dyrektor Muzeum w Hrubieszowie Bartłomiej Bartecki w rozmowie z radiem Lublin.

Pozostałości barbarzyńców czasów Imperium Rzymskiego

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków podał, że wśród żelaznych przedmiotów zidentyfikowano jedną siekierę tulejowatą, a trzy niezidentyfikowane przedmioty mogą być żelaznym imaczem do tarczy oraz dwoma żelaznymi dłutami lub kolejnymi grotami. Samo muzeum w Hrubieszowie okrzyknęło odkrycie jednym z najciekawszych ostatnich lat.

Eksperci podejrzewają, że mają do czynienia z uzbrojeniem ludów, żyjących na dzisiejszych terenach Hrubieszowa w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Możliwe, że mowa tu o przedstawicielach kultury przeworskiej (I w. p.n.e. - II/III w. n.e.), utożsamianej z plemieniem Wandalów.

Już wcześniej w regionie znajdowano pozostałości kultury przeworskiej np. zniszczony grób wojownika w okolicach wsi Horodło. Była to kultura archeologiczna epoki żelaza, żyjąca na terenie dzisiejszej Polski i Zakarpacia. Informacje o niej posiadamy głównie z cmentarzysk, w których znajdowano spalone prochy.

Drugimi podejrzanymi są przedstawiciele społeczności kultur gockich (II/III w. n.e. - V w. n.e.), czyli ludów wschodniogermańskich, które także osiedlały się na terenach współczesnej Polski. Co ciekawe znalezisko może być jednym z podejrzewanych przez badaczy Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zbiorowisk broni Gotów, którzy nie chowali jej ze zmarłymi.

Aby odpowiedzieć do kogo należał odkryty arsenał, potrzeba dalszych badań. Na ten moment żelazne topory i groty włóczni znajdują się w zbiorach Muzeum w Hrubieszowie i po odpowiedniej konserwacji, trafią na wystawę.