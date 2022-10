W Izraelu odnaleziono 1400-letni skarb, który przybliża historię Bliskiego Wschodu

Znalezione monety są szczególnie cennym odkryciem. Stanowią one bowiem zapis z jednego z najważniejszych okresów w historii Bliskiego Wschodu. Odkryli je archeolodzy Izraelskiego Urzędu Starożytności, którzy stwierdzili, że odkrycie stanowi dowód podboju terenów Izraela w średniowieczu przez muzułmanów. Jednakowo stanowi dokładny zapis momentu zdobywania Bliskiego Wschodu przez Arabów.

Skarb ukryty w ścianie

Znalezisko pochodzi z rezerwatu przyrody Herman Stream, przy mieście Banias. Jest to prawdziwy sklep z cukierkami dla archeologów. Starożytne miasto skrywa bowiem przeszłość wielu różnych kultur i cywilizacji od Grecji Aleksandra Wielkiego po czasy XIX-wiecznego panowania osmańskich sułtanów.

Reklama

Złote monety odkryli archeolodzy Izraelskiego Urzędu Starożytności, w skrytce zakopanej u podstaw jednego z kamiennych murów. W 44 monetach od razu rozpoznano wizerunki dwóch bizantyjskich cesarzy, Nicefora II Fokasa i Herakliusza, którzy rządzili w pierwszej połowie VII wieku. Na podstawie wyglądu monet i techniki ich wybicia ustalono, że musiały być zbierane przez długie lata. Najstarsze pochodzą z okresu od 602 do 610 roku. Najmłodsze zaś z 635, czyli momentu podboju regionu przez Arabów. Ten fakt stał się istotny w poznaniu odpowiedzi na pytanie, po co ktoś schował te monety.

Zapis strachu przed wojną z przeszłości

Archeolodzy wywnioskowali, że zrobiono to w obawie przed wojną, która zaczęła docierać do regionu, w którym znajduje się Baneas. W tamtym momencie Arabowie posuwali się w głąb Bliskiego Wschodu, kontrolowanego jeszcze przez Imperium Bizantyjskie, wzbudzając strach wśród mieszkańców. Tłumaczy to, dlaczego któryś z nich postanowił zakopać 44 złote monety, co jak na tamte czasy było dla zwykłego człowieka życiową fortuną.

Możemy sobie wyobrazić, że właściciel ukrył swoją fortunę pod groźbą wojny, mając nadzieję, że pewnego dnia wróci, aby odzyskać swoją własność. Z perspektywy czasu wiemy, że miał mniej szczęścia dyrektor ds. wykopalisk Izraelskiego Urzędu Starożytności, Yoav Lerer, dla BBC

Izraelscy archeolodzy stwierdzili, że odkryte monety dają bardzo dobry wgląd w historię podboju Bliskiego Wschodu przez Arabów i panujących wtedy nastrojów. Fakt, że zostały skrzętnie ukryte, pokazuje realny strach sprzed 1400 lat w obliczu nowego najeźdźcy.

Zbiór monet jest niezwykle istotnym znaleziskiem archeologicznym, ponieważ pochodzi z ważnego okresu przejściowego w historii miasta Baneas i całego regionu Lewantu. Izraelski Urząd Zabytków wraz z Urzędem Parków Narodowych będą współpracować, aby wystawić skarb publicznie dyrektor Izraelskiego Urzędu Zabytków, Eli Escusido, w oświadczeniu na Facebooku