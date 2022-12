Trzech chłopców dokonało sensacyjnego odkrycia w Izraelu. Archeolodzy są zdumieni

Świecę znalazły dzieci chodzące do szkoły podstawowej w Parodzie, jednym z kibuców Galilei na północy Izraela.

Zobaczyli ją przypadkiem niedaleko swojej szkoły w pierwszy dzień Chanuki - jednego z ważniejszego święta Żydów, oscylującego wokół zapalania świateł.

Znalezisko jest więc bardzo symboliczne, a jego autentyczność potwierdził Izraelski Urząd Starożytności. Archeolodzy prowadzą wykopaliska na pobliskim stanowisku, niedaleko miejsca odkrycia świecy przez chłopców.

Jak podkreślają izraelscy archeolodzy, świeca odkryta przez chłopców jest nie tylko ważnym znaleziskiem, ale także pokazuje, że na niebadanym terenie może skrywać się znacznie więcej skarbów.



Niezwykłe odkrycie w święto światła

Trójka chłopców wyruszyła na dziecięcą wyprawę w noc pierwszego dnia Chanuki, jednego z najważniejszych świąt w kulturze Żydów. Podczas wyprawy między zapalonymi światłami na rzecz święta, dzieci dostrzegły dziwny przedmiot przytwierdzony do ziemi. Zainteresowani wyciągnęli go, myśląc, że znaleźli niecodzienny kamień. Prawda okazała się jednak jeszcze bardziej niezwykła.

Po pokazaniu "kamienia" rodzicom wspólnie z nimi ustalili, z czym mieli do czynienia. Znalezisko przypominało starą świecę. Sądząc, że chłopcy znaleźli starożytny zabytek, rodzice poinformowali archeologów, którzy prowadzą wykopaliska niedaleko stanowiska w Parodzie. Ci po zobaczeniu znaleziska, potwierdzili podejrzenia, rozpoznając w nim żydowską świecę z czasów panowania rzymskiego w regionie. Według wstępnych ustaleń może mieć ok. 2 tys. lat.

Zdjęcie Trzech chłopców którzy znaleźli świecę: Alon Cohen, Liam Atias i Rotem Livnat / Shaked Cohen

Odkryta świeca jest typowa dla osady żydowskiej we wczesnym okresie rzymskim. W większości przypadków świece tego typu nie są zdobione, w przeciwieństwie do świec rzymskich z tego samego okresu doktor Einat Amber-Armon, członek Izraelskiego Urzędu Starożytności w rozmowie dla portalu maariv.co

Nowe informacje o miejscu wykopalisk

Izraelscy archeolodzy docenili postawę chłopców, wręczając im tytuły honorowego obywatela. Podkreślili przy całej sytuacji, że potrzebna jest takie działanie, aby ocalić jak najwięcej skarbów historii. Sama znaleziona świeca jest wręcz jedyna w swoim rodzaju. Archeolodzy zaznaczają, że rzadko udaje się znaleźć kompletną i nienaruszoną sztukę, szczególnie z tego okresu.

Jednak to, co szczególnie interesuje archeologów w znalezisku to fakt, że odkryto go daleko od ich stanowiska, gdzie prowadzą wykopaliska. Według nich jest to ważny dowód na to, że starożytne relikty można znaleźć na większym obszarze miejscowości.

To ciekawe, że dzieci znalazły świecę poza obszarem, na którym prowadzimy wykopaliska; Znalezienie świecy może dać nam wskazówkę, jak daleko sięgały granice starożytnego stanowiska. Gdyby nie dzieci, nie wiedzielibyśmy tego doktor Haim Mamalia, członek Izraelskiego Urzędu Starożytności i jeden z archeologów na stanowisku niedaleko Parody, w rozmowie dla The Jerusalem Post

Zdjęcie Niedaleko Padory znajdują się ruiny starozytnego miasta Bersabe, które jest głównym celem badań archeologów / Davidbena

Odkryta przez dzieci świeca zmienia więc postrzeganie archeologów nt. starożytnych pozostałości niedaleko badanego kibucu. Mogą one sugerować, że miejscowość była wtedy znacznie większa niż zakładali.