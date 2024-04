W Pompejach odkryto unikatowe freski. Przedstawiają słynną postać

Sporo udało się odsłonić podczas wieloletnich prac archeologów na terenie ruin Pompejów, ale specjaliści nie ustają w staraniach, aby odkryć kolejne sekrety terenu pochłoniętego wieki temu przez naturę w wyniku erupcji Wezuwiusza.

Mimo ogromu zniszczeń popiół wulkaniczny sprawił też, że budowle, przedmioty, a nawet ciała ludzi i zwierząt zamieniły się w swego rodzaju pomniki historii. Teraz badaczom daje to wgląd w życie starożytnego miasta.

Nowe odkrycie w Pompejach. Unikatowe freski

Co rusz udaje się także dotrzeć do kolejnych ciekawych informacji. Najnowszym odkryciem są freski, które przedstawiają słynne postacie. Zdaniem archeologów świeżo odsłonięte dzieła to jedne z najpiękniejszych, które do tej pory znaleziono w ruinach Pompejów, a do tego są bardzo dobrze zachowane.

Odkrycia dokonano podczas wykopalisk ujawniających fragment sali bankietowej, gdzie na czarnych ścianach zachowały się freski z wizerunkami mitycznych postaci. Rzeczywiście stan dzieła sztuki zadziwia, kolory są żywe, a linie wyraźne.

Zdjęcie Nowe odkrycie w Pompejach ujawniło wyjątkowe freski. / @HackBlackburn / Twitter

W Pompejach zachowało się oblicze Heleny Trojańskiej

Dzieło sztuki ukazuje między innymi sceny z mitologii, głównie nawiązania do wojny trojańskiej. Uwiecznione zostało tu oblicze Heleny Trojańskiej, a także boga Apolla. Fresk pokazuje, jak bóg próbuje uwieść Kasandrę, która uchodziła w mitologii za córkę króla Troi Priama. Kolejny fresk opowiada o konsekwencjach zakusów Apolla i odrzucenia go przez Kasandrę, co spowodowało, że zignorowano jej proroctwa na temat wojny trojańskiej. Widać scenę, na której książę Parys poznaje piękną Helenę - Kasandra wiedziała, że ten związek będzie powodem wojny.