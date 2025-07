Na południu Europy nie tylko fale tsunami stanowią zagrożenie. W cieniu majestatycznych krajobrazów Italii czai się coś o wiele groźniejszego. To superwulkan, którego erupcja mogłaby doprowadzić do kataklizmu na niespotykaną skalę . W programie "Gość Wydarzeń" Polsat News sejsmolog prof. Wojciech Dębski z Instytutu Geofizyki PAN ostrzegł, że aktywność Etny, Wezuwiusza i Pól Flegrejskich powinna być traktowana bardzo poważnie.

Południe Europy jest przede wszystkim zagrożone trzęsieniami ziemi i wybuchami wulkanów. Etna, Wezuwiusz, Pola Flegrejskie to przecież olbrzymi superwulkan. Jeżeli na obszarze Włoch uaktywniłby się superwulkan, mógłby doprowadzić do strasznego kataklizmu.

Choć naukowcy prognozują, że w Marsylii czy Stambule prawdopodobieństwo pojawienia się metrowych fal tsunami w ciągu 30 lat wynosi niemal 100 procent, prof. Dębski studzi emocje. - Metrowa fala tsunami nie jest specjalnie groźna, może zalać porty, ale raczej nie należy się spodziewać kataklizmu - wyjaśnił. Przypomniał też ekstremalny przypadek z Alaski, gdzie osunięcie się góry do zatoki wywołało falę wysokości 500 metrów.

Jednak w przypadku Morza Śródziemnego warunki do powstania gigantycznego tsunami są ograniczone - konieczne jest silne trzęsienie ziemi pod dnem oraz specyficzna struktura zbiornika. - Nawet duża fala morska o wysokości 10-12 metrów to jest fala wysokości budynku. Jeśli taka ściana wody wlewa się na ląd, to cała infrastruktura, nawet jeśli zdążymy ewakuować, na głębokości kilkunastu kilometrów po takim kataklizmie zostanie zniszczona - dodał.