M1150 ABV będą ważnym mnożnikiem siły Abramsów w Wojsku Polskim. Do 2026 roku mamy posiadać flotę aż 366 takich czołgów w wersjach M1A1 FEP oraz M1A2 SEPv3, czyli największą w Europie , jednak do wykorzystania jej pełnego potencjału potrzeba także wozów wspierających o podobnych gabarytach oraz konstrukcji.

M1150 ABV to kolos do usuwania przeszkód

M1150 ABV określane przez Ministerstwo Obrony Narodowej czołgami saperskimi to mobilne i silnie opancerzone pojazdy do usuwania min i różnych przeszkód bojowych. Powstały na kadłubie czołgu M1A1 Abrams, w którym zmieniono wieżę na obracającą się w zakresie tylko 180 stopni. Mają 7,9 m długości, 3,6 szerokości i 2,4 wysokości przy masie ok. 50 ton. Pomimo swojej wagi mogą rozpędzić się aż do 72 km/h na drodze i 48 km/h w terenie, co jest zasługą silnika Honeywell AGT1500.