"Bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś, przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba nam iść"

Polska, która wraz z zakończeniem I wojny światowej odzyskała niepodległość, mimo trudności politycznych i gospodarczych żyła nową nadzieją, ambicjami i wzmacnianiem narodowej tożsamości poprzez rozwój kultury, nauki i przemysłu. Jednak wszystko to zostało ponownie brutalnie przerwane we wrześniu 1939 roku.

Wybuch II wojny światowej przyniósł kolejne lata terroru i zniszczenia, w miejsce niedawnej radości ponownie wprowadzając trwogę. Jednym z symboli tych dramatycznych zmian jest "Bajka" - przedwojenny statek, który z eleganckiej ikony wolności i luksusu międzywojnia wpłynął wprost w pożogę II wojny światowej i niejako stanął do walki w Powstaniu Warszawskim, zmieniając się w bastion dla powstańców.

"Bajkę" zwodowano w 1927 roku - był to parostatek pasażerski o napędzie bocznokołowym, obsługiwany przez Polską Żeglugę Rzeczną "Vistula" - stanowił on flagową jednostkę przedsiębiorstwa. Statek mierzył około 60 metrów długości i mógł pomieścić setki pasażerów. W okresie międzywojennym "Bajka" uchodziła za symbol luksusu i wytworności - reklamowano ją jako statek salonowy.

Parowiec miał kajuty z łóżkami oraz pomieszczenia przeznaczone różnym rozrywkom. Na pokładzie statku były stoliki brydżowe, restauracje i przestrzeń do tańca. Odbywały się tam koncerty, rauty i inne spotkania międzywojennej śmietanki towarzyskiej, głównie warszawskich elit. "Bajkę" chętnie odwiedzali m.in. gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski i jeden z najpopularniejszych aktorów międzywojennego polskiego kina i teatru - Eugeniusz Bodo.

Gdy przyszła II wojna światowa, statek kontynuował działalność, ale kontrolowały go siły Niemiec i ZSRR, później "Bajka" przeszła w ręce Weichsel Reederei Julius Dunin Holecki, G.m.b.H, Warschau. Z czasem parostatek został wzięty na służbę - gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, "Bajka" znalazła się w całkiem innej rzeczywistości.

"Przez 63 dni składaliśmy - my żołnierze i wszyscy mieszkaricy Stolicy - bezmierną daninę krwi i cierpienia", wspominali autorzy wydania specjalnego biuletynu "Powstaniec Warszawski" z 1994 r., na łamach którego przytoczono rozkaz dowódcy AK. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa: Powstaniec Warszawski, Biuletyn, Wydanie specjalne, Sierpień-Wrzesień 1994 materiał zewnętrzny

Niemal od początku Powstania "Bajka" była rażona ogniem Niemców, w wyniku czego pierwotne plany AK wykorzystania statków do zapewnienia komunikacji między dwoma brzegami rzeki upadły. Mimo uszkodzeń spowodowanych silnym ostrzałem z okolic Mostu Poniatowskiego i z kutra "Pionier" wrak jeszcze przez wiele dni służył jako tymczasowy szpital polowy, punkt zborny oraz schron, zamieniając się m.in. w bastion dla obrońców Czerniakowa.

- We wrześniu walki przenoszą się na brzeg Wisły. 22 września na Przyczółku Czerniakowskim oblężeni żołnierze 9. pułku piechoty WP i powstańcy przygotowują się do ewakuacji na prawy brzeg rzeki. Punktem zbornym jest wrak statku wycieczkowego "Bajka" - przypomina Muzeum Powstania Warszawskiego.

We wspomnieniach powstańców i opisach autorów podejmujących się tematyki wydarzeń z 1944 r. "Bajka" pojawia się wielokrotnie. "Nocą myśmy zajmowali ten statek, a w dzień zajmowali go Niemcy - nie lubili walczyć w nocy" opowiadała Eleonora Galica-Zaremba ps. "Maja" z batalionu "Tum" w "Archiwum Historii Mówionej". Statek był świadkiem wielkich tragedii.

W "Archiwum Historii Mówionej" Muzeum Powstania Warszawskiego można znaleźć np. relację Czesława Zaborowskiego ps. "Lalka" z batalionu "Miotła" - opisywał między innymi, jak w ostatnie dni walk na Czerniakowie on wraz z kilkoma innymi osobami ruszyli do "Bajki". Na pokładzie miało się znajdować nawet 50-60 osób: "Leżeli ranni, jęczeli, przerażający widok", opisywał. Powstaniec wspominał też, że 2 października 1944 r. Niemcy mieli otoczyć statek i wysłać na niego posłańców z komunikatem nakazującym obecnej na nim ludności poddanie się.

- Przysłali ich Niemcy, po to, abyśmy się poddali, bo za pół godziny "Bajka" będzie wysadzona, że to absolutnie nam nic nie da, że cała Warszawa się już poddała, że będziemy właściwie traktowani, że cała "Bajka" jest otoczona - opisywał, dodając, że nie mieli wyboru, utopili broń w Wiśle, ukryli kosztowności i czekali. - Niemcy, którzy weszli na "Bajkę", kazali nam pojedynczo wychodzić na ulicę - relacjonował Zaborowski.

Choć wydaje się, że o "Bajce" zapomniano, to wspomnień Powstańców, w których przewija się statek, można znaleźć naprawdę wiele. "Archiwum Historii Mówionej - Dom Spotkań z Historią/Karta" podaje, że "w swoich ostatnich chwilach pełnił funkcję bazy wypadowej dla uciekinierów, którzy na pontonach i łodziach próbowali przedostać się na praski brzeg Wisły". O "Bajce" w "Archiwum Historii Mówionej" w tym kontekście wspominał m.in. Zbigniew Rylski ps. "Brzoza" z batalionu "Parasol":

- Jedni dostali się do niewoli niemieckiej na terenie przyczółka. Mój los był taki (niewielu nas było), że znaleźliśmy się przy statku "Bajka". On był przechylony nad samą Wisłą, bo pod wpływem artylerii i granatów został uszkodzony jakiś ponton i częściowo był zatopiony w Wiśle. I tutaj wojsko polskie przesyłało łódki celem ewakuacji [...] Wszyscy się rzucali raptownie do łódki i łódka tonęła. Nie było możliwości ewakuować się łódką - mówił.