Polska geografia rządzi światem. Złoto, srebro i brąz w międzynarodowych zawodach

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Bangkoku zakończyła się wielkim sukcesem polskiej drużyny. Zdobyliśmy złoto, dwa srebra i brąz oraz zajęliśmy 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. To kolejny dowód na to, że Polska należy do światowej czołówki geografów i sięga po kolejne laury międzynarodowe.