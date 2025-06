Izraelski dron wzbudził przerażenie wśród syryjskiej ludności, gdyż pojawiły się obawy o to, że maszyna będzie przeprowadzała bombardowania infrastruktury militarnej. Nie powinno to dziwić, ponieważ Izrael niedawno dokonał licznych ataków dronowo-rakietowych na syryjskie bazy , niegdyś służące armii Baszszara al-Asada.

Nic takiego się tym razem jednak nie wydarzyło. Izraelski dron RA-01 to zaawansowany bezzałogowy statek powietrzny (UAV) o cechach stealth, przeznaczony głównie do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych i potencjalnie uderzeniowych. Informacje na jego temat są ograniczone ze względu na tajny charakter projektu.

RA-01 charakteryzuje się konstrukcją w układzie latającego skrzydła, co upodabnia go do amerykańskich dronów stealth, takich jak RQ-170 czy RQ-180 , choć różni się szczegółami budowy, np. kształtem skrzydeł i kadłuba. Chociaż porównywany jest z bombowcem B-2, ze względu na swój wygląd, w rzeczywistości nie ma z nim nic wspólnego.

Maszyna wykorzystuje technologię stealth, która minimalizuje jego wykrywalność przez radary. To czyni go idealnym do przeprowadzania operacji w wrogiej przestrzeni powietrznej, np. nad Iranem czy Libanem. Szacowana rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 16 metrów, a napęd prawdopodobnie stanowi silnik odrzutowy, co sugerują oznaczenia na pasie startowym w bazie Ramon.