Oficjalnie władze irańskie twierdzą, że ograniczenia w dostępie do internetu mają na celu "utrzymanie stabilności sieci" w obliczu cyberataków przypisywanych Izraelowi. Fatemeh Mohajerani, rzeczniczka rządu Iranu, potwierdziła, że ograniczenia są "tymczasowe, celowe i kontrolowane", mając na celu przeciwdziałanie obcej ingerencji. Pierwsze problemy łączności ze światem pojawiły się we wtorek (17.06), ale dziś (18.06) mocno przybrały na sile.

Tymczasem agencja Reuters poinformowała, że władze w Iranie zamierzają nałożyć tymczasowe szersze ograniczenia na dostęp do internetu. Takie oświadczenie wydało ministerstwo komunikacji za pośrednictwem irańskich mediów. W oświadczeniu napisano, że posunięcie to ma na celu zapobieżenie "zagrożeniu życia i mienia obywateli przez wroga".

Dwie firmy monitorujące globalną łączność internetową, a mianowicie Kentinc i Netblocks, odnotowały dziś po południu gwałtowny spadek aktywności sieciowej w Iranie. Ograniczenia dotknęły m.in. sieci komórkowych oraz usług VPN, które Irańczycy często wykorzystują do obejścia blokad rządowych.

Restrykcje w dostępie do internetu zbiegły się z serią cyberataków, za które odpowiedzialność wzięła pro-izraelska grupa hakerska Predatory Sparrow. W poniedziałek (16.06) grupa ta zaatakowała irański bank Sepah, powodując problemy z dostępem do kont, wypłatami i płatnościami kartą. We wtorek (17.06) hakerzy zaatakowali również irańską giełdę kryptowalut Nobitex, kradnąc cyfrowe aktywa o wartości 81,7 miliona dolarów i zapowiadając publikację kodu źródłowego platformy.