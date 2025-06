Zdaniem przedstawicieli X, przepisy te naruszają jednak 1. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych , gwarantującą wolność słowa. Pozew został złożony we wtorek, a główną pozwaną stroną jest prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, odpowiedzialna za egzekwowanie wspomnianego prawa.

"To nie jest rola rządu"

Przedstawiciele X argumentują, że nowe przepisy zmuszają firmy do ujawniania informacji na temat "wysoce wrażliwych i kontrowersyjnych treści", które są chronione konstytucyjnie. W treści pozwu podkreślają też, że kwestia tego, co można, a czego nie można publikować na platformach społecznościowych, to przedmiot złożonej debaty społecznej, która nie powinna być regulowana przez władze publiczne.