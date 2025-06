Obok kontrowersyjnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej stanie drugi, czarny jak smoła

W momencie oddania Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przez media branżowe i ogólnopolskie przetoczyła się dyskusja, której ładunek emocjonalny można by przyrównać do solidnego trzęsienia ziemi, takiego burzącego wręcz fundamenty. I w zasadzie trwa ona po dziś dzień. A teraz oliwy do ognia doleje kolejny projekt, który niebawem urzeczywistni się tuż obok.