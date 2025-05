Patrząc na tegoroczne doniesienia, można odnieść wrażenie, że dzień bez odkryć w Polsce dniem straconym - tak wiele znalezisk jest ujawnianych ostatnimi czasy! Na przykład niedawno sieć obiegła informacja o tym, że do Wrocławia wróci słynna barokowa fontanna Neptuna , którą przez lata uznawano za zaginioną, a której części odnaleziono w Wielowsi pod Sycowem. Teraz natomiast to sam Syców stał się bohaterem wiadomośc i, gdyż dokonano tam niezwykle ciekawych odkryć .

Kolejne etapy badań archeologiczno-architektonicznych, które trwają w Sycowie w związku z przebudową zabytkowego centrum miasta , przynoszą nowe odkrycia. Maj obfituje tu w ciekawe znaleziska - to między innymi relikty nieistniejącego już, pięknego niegdyś pałacu , który pysznił się w centrum Sycowa. Do tego odkryto prawdopodobnie wejście do piwnicy oraz zagadkowy tunel.

O detalach poinformował Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak wyjaśnia specjalista, podczas prac w Sycowie odsłonięto m.in. fundamenty dawnej bramy pałacowej - niegdyś integralnej części pałacu Bironów, zwanego "nowym zamkiem" , dziś nieistniejącego. Obecnie po wspaniałym założeniu, które można podziwiać już tylko na starych pocztówkach czy rycinach, pozostały jedynie ślady. Na profilu miasta Syców podano, że konkretnie są to "fundamenty dawnej bramy zamkowej, wybudowanej w 1894 roku przez księcia Gustawa Birona. To nie była zwykła brama - mieściła się w niej sala modlitewna oraz książęce nadleśnictwo ".

- Pałac został wzniesiony na początku XVII w. w granicach miejskich murów, częściowo na reliktach starszego założenia. Przebudowany w XIX w., uległ zniszczeniu w 1945 roku, a jego ruiny zostały rozebrane w latach 1951-1956 - przybliża historię obiektu konserwator, dodając, że to nie koniec odkryć, znaleziono też bowiem biegnący pod ziemią tunel, który prowadził z pałacu do kościoła .

- W trakcie dalszych prac przy ul. Szkolnej odkryto również techniczny kanał/tunel, który prowadził z pałacu aż do kościoła ewangelickiego. Zbudowany z cegły maszynowej na przełomie XIX i XX w., służył m.in. do poprowadzenia pierwszej instalacji elektrycznej do świątyni - przekazał specjalista. - Odsłonięto także zejście do zamurowanej prawdopodobnie piwnicy - być może wkrótce uda się zajrzeć do jej wnętrza po zabezpieczeniu spękanych murów. [...] Trzymamy rękę na pulsie i z niecierpliwością czekamy na dalsze odkrycia! - zaznaczył konserwator.